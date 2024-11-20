https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ak-parti-sozcusu-omer-celik-mecliste-eskiyalik-kabul-edilemez--1090595046.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili "Bazı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:19+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
ömer çelik
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında CHP bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Bu sırada da Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü. Bu görüntülere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. " dedi. Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'
12:02 20.11.2024 (güncellendi: 12:19 20.11.2024)
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır, bu saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında CHP bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Bu sırada da Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü. Bu görüntülere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. " dedi.
Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."