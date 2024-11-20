https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ak-parti-sozcusu-omer-celik-mecliste-eskiyalik-kabul-edilemez--1090595046.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili "Bazı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T12:02+0300

2024-11-20T12:02+0300

2024-11-20T12:19+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

ömer çelik

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında CHP bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Bu sırada da Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü. Bu görüntülere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. " dedi. Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html

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