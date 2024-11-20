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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili "Bazı... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:02+0300
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında CHP bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Bu sırada da Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü. Bu görüntülere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. " dedi. Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki: 'Meclisteki saldırı barbarlıktır, Mecliste eşkıyalık kabul edilemez'

12:02 20.11.2024 (güncellendi: 12:19 20.11.2024)
© SputnikCHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve CHP'li milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır, bu saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında CHP bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine engel olmaya çalıştı. Bu sırada da Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü. Bu görüntülere tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. " dedi.
Çelik sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
POLİTİKA
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
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