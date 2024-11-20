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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi: Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi: Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında gündem olmaya devam ediyor. İkilinin arasına L-Gante isimli rapçinin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Ligi'nde sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara tarafından taciz edildiğini duyurdu.Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında yaşanan tartışmalar ülkede gündem olmuştu. İkilinin boşanacağı konuşulurken Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın evine geldiğini ve kendisini 2 saat boyunca taciz ettiğini paylaştı. 12.7 milyon takipçisi bulunan instagram hesabından Wanda Nara ile videosunu paylaşan Mauro Icardi ''Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor'' açıklamasında bulundu. Paylaşımı dakikalar sonra kaldıran oyuncunun Wanda Nara ile barışma sürecinde olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mauro-icardi-wanda-nara-iliskisinde-yasak-ask-l-gante-kimdir-1090412140.html
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wanda nara, mauro icardi, galatasaray, sosyal medya, futbol, arjantin, boşanma, boşanma davası, boşanmak, taciz, sözlü taciz, cinsel taciz

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi: Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor

21:08 20.11.2024 (güncellendi: 21:09 20.11.2024)
© FotoğrafIcardi wanda
Icardi wanda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Fotoğraf
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Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında gündem olmaya devam ediyor. İkilinin arasına L-Gante isimli rapçinin girdiği konuşulurken Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Wanda Nara tarafından tacize uğradığını açıkladı.
Avrupa Ligi'nde sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara tarafından taciz edildiğini duyurdu.
Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında yaşanan tartışmalar ülkede gündem olmuştu. İkilinin boşanacağı konuşulurken Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın evine geldiğini ve kendisini 2 saat boyunca taciz ettiğini paylaştı. 12.7 milyon takipçisi bulunan instagram hesabından Wanda Nara ile videosunu paylaşan Mauro Icardi ''Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor'' açıklamasında bulundu. Paylaşımı dakikalar sonra kaldıran oyuncunun Wanda Nara ile barışma sürecinde olduğu iddia edildi.
Mauro Icardi Instagram
Mauro Icardi Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
Mauro Icardi Instagram
L-Gante Instagram - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde yasak aşk L-Gante kimdir?
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