https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/galatasarayin-yildizi-mauro-icardi-wanda-nara-2-saattir-evimde-kalip-beni-taciz-ediyor-1090625025.html

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi: Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi: Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında gündem olmaya devam ediyor. İkilinin arasına L-Gante isimli rapçinin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T21:08+0300

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Avrupa Ligi'nde sakatlanan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sosyal medya hesabından Wanda Nara tarafından taciz edildiğini duyurdu.Galatasaray'ın forveti Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında yaşanan tartışmalar ülkede gündem olmuştu. İkilinin boşanacağı konuşulurken Mauro Icardi bugün sosyal medya hesabından Wanda Nara'nın evine geldiğini ve kendisini 2 saat boyunca taciz ettiğini paylaştı. 12.7 milyon takipçisi bulunan instagram hesabından Wanda Nara ile videosunu paylaşan Mauro Icardi ''Wanda Nara 2 saattir evimde kalıp beni taciz ediyor'' açıklamasında bulundu. Paylaşımı dakikalar sonra kaldıran oyuncunun Wanda Nara ile barışma sürecinde olduğu iddia edildi.

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