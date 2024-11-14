https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/mauro-icardi-wanda-nara-iliskisinde-yasak-ask-l-gante-kimdir-1090412140.html

Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde yasak aşk L-Gante kimdir?

Mauro Icardi-Wanda Nara ilişkisinde yasak aşk L-Gante kimdir?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan aşk polemiği gündem olmuştu. Arjantin'de yollarını ayırdıkları konuşulan ikilinin arasına... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

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Wanda Nara ile Mauro Icardi arasına girdiği konuşulan L-Gante Fenerbahçe forması ile canlı yayına katıldı.Süper Lig takımlarında Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara ayrılmıştı. Ayrılık sebebi olarak 3 yıldır Wanda Nara ile arkadaş olan rapçi L-Gante ismi konuşuldu. Arjantin'de canlı yayına Fenerbahçe forması ile çıkan rapçi Türkiye'de konser vereceğini açıkladı. 5 Nisan 2000 doğumlu olan Arjantinli rapçi L-Gante'nin gerçek ismi Elian Angel Venezuela olduğu açıklandı. 2021 yılında yayınladığı L-Gante Rkt klibi ile ünlü olan isim dul bir anne tarafından Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde büyütüldüğü ifade edildi.

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