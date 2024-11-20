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SON DAKİKA | CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
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CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri girişinde CHP'li üyeler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı. Görüntülerde Bakan Yerlikaya ile CHP'li... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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kayyum
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için geldiği salonun kapısında CHP'li üyelerin barikatıyla karşılaştı. CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'nın bütçe komisyonu salonuna girişine engel olmaya çalıştı ve arada arbede yaşandı. Yaşanan mücadelede Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler zorlukla salona ilerledi.
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ali yerlikaya, chp, kayyum, bütçe görüşmeleri
ali yerlikaya, chp, kayyum, bütçe görüşmeleri

CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı

10:10 20.11.2024 (güncellendi: 10:24 20.11.2024)
© SputnikCHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri girişinde CHP'li üyeler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı. Görüntülerde Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için geldiği salonun kapısında CHP'li üyelerin barikatıyla karşılaştı. CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'nın bütçe komisyonu salonuna girişine engel olmaya çalıştı ve arada arbede yaşandı. Yaşanan mücadelede Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler zorlukla salona ilerledi.
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