https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri girişinde CHP'li üyeler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı. Görüntülerde Bakan Yerlikaya ile CHP'li... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T10:10+0300
2024-11-20T10:10+0300
2024-11-20T10:24+0300
politika
ali yerlikaya
chp
kayyum
bütçe görüşmeleri
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için geldiği salonun kapısında CHP'li üyelerin barikatıyla karşılaştı. CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'nın bütçe komisyonu salonuna girişine engel olmaya çalıştı ve arada arbede yaşandı. Yaşanan mücadelede Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler zorlukla salona ilerledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/turkiyenin-kayyum-gercegi-hangi-belediyeler-el-degistirdi-oy-oranlari-nasil-etkilendi-1090548094.html
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ali yerlikaya, chp, kayyum, bütçe görüşmeleri
ali yerlikaya, chp, kayyum, bütçe görüşmeleri
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
10:10 20.11.2024 (güncellendi: 10:24 20.11.2024)
İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri girişinde CHP'li üyeler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı. Görüntülerde Bakan Yerlikaya ile CHP'li üyeler arasında bir mücadele yaşandığı görüldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için geldiği salonun kapısında CHP'li üyelerin barikatıyla karşılaştı. CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'nın bütçe komisyonu salonuna girişine engel olmaya çalıştı ve arada arbede yaşandı. Yaşanan mücadelede Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler zorlukla salona ilerledi.