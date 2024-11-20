https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html

CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı

CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri girişinde CHP'li üyeler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı. Görüntülerde Bakan Yerlikaya ile CHP'li... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T10:10+0300

2024-11-20T10:10+0300

2024-11-20T10:24+0300

politika

ali yerlikaya

chp

kayyum

bütçe görüşmeleri

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için geldiği salonun kapısında CHP'li üyelerin barikatıyla karşılaştı. CHP'li üyeler, Bakan Yerlikaya'nın bütçe komisyonu salonuna girişine engel olmaya çalıştı ve arada arbede yaşandı. Yaşanan mücadelede Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler zorlukla salona ilerledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/turkiyenin-kayyum-gercegi-hangi-belediyeler-el-degistirdi-oy-oranlari-nasil-etkilendi-1090548094.html

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ali yerlikaya, chp, kayyum, bütçe görüşmeleri