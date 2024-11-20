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CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan komisyondaki gerginliğe ilişkin açıklama: 'Sakın Süleyman Soylu’yu örnek alma dedik'
CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan komisyondaki gerginliğe ilişkin açıklama: 'Sakın Süleyman Soylu’yu örnek alma dedik'
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Başarır Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Plan ve... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T18:10+0300
2024-11-20T18:10+0300
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır basın toplantısında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı uyardığını söyleyerek, “Sakın onu (Süleyman Soylu) örnek alma dedik. Sonun Süleyman Soylu gibi olur dedim. Gel sunumu yap, vekiller eylemde, söylemde de bulunur. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Vekiller Esenyurt Belediyesi’ne alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Niye Esenyurt’a giremediler diye basın toplantısı yapmadı” şeklinde konuştu.CHP Grup Başkanvekili Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin" dedi.Komisyona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kapıda bir soru sormak istediklerini anlatan Başarır, "Sorumuz net; 'Siz 10 gün boyunca milletvekillerini Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız, şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir iki dakika kapıda beklemek nasıl bir duygu? Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istedi" diye konuştu.'Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen o'Bakan Yerlikaya'nın bir muhabirin kamerasına da tokat attığını belirten Başarır, olayın hemen ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını ve yaşananları 'vandallık' olarak nitelendirdiklerini aktardı.Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaşananlara ilişkin basın toplantısı yaptığını anımsatan Başarır, "Sayın Numan Kurtulmuş senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Utanıyorum ben. Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez diye bir söylemde bulunmadın" dedi.Başarır, "AK Parti Grup Başkanı Güler sizden özür beklediğini söyledi. Nasıl bir yanıtınız olacak?" sorusuna şu cevabı verdi:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, ali yerlikaya, numan kurtulmuş, abdullah güler, efkan ala, ömer çelik, süleyman soylu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, ali yerlikaya, numan kurtulmuş, abdullah güler, efkan ala, ömer çelik, süleyman soylu

CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan komisyondaki gerginliğe ilişkin açıklama: 'Sakın Süleyman Soylu’yu örnek alma dedik'

18:10 20.11.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataCHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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CHP Grup Başkanvekili Başarır Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında istenilmeyen olaylar yaşandığını belirterek Yerlikaya'ya Süleyman Soylu'yu örnek almaması gerektiğini dediklerini ifade etti.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır basın toplantısında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı uyardığını söyleyerek, “Sakın onu (Süleyman Soylu) örnek alma dedik. Sonun Süleyman Soylu gibi olur dedim. Gel sunumu yap, vekiller eylemde, söylemde de bulunur. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Vekiller Esenyurt Belediyesi’ne alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Niye Esenyurt’a giremediler diye basın toplantısı yapmadı” şeklinde konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin" dedi.
Komisyona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kapıda bir soru sormak istediklerini anlatan Başarır, "Sorumuz net; 'Siz 10 gün boyunca milletvekillerini Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız, şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir iki dakika kapıda beklemek nasıl bir duygu? Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istedi" diye konuştu.

'Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen o'

Bakan Yerlikaya'nın bir muhabirin kamerasına da tokat attığını belirten Başarır, olayın hemen ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını ve yaşananları 'vandallık' olarak nitelendirdiklerini aktardı.
Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bakana dokunmuş muyuz? Bir hakaret etmiş miyiz? Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen İçişleri Bakanı. Veli Ağbaba komisyonda Bakan Yerlikaya'ya 'sana saldıran oldu mu' diye sordu, Bakan başını önüne eğdi. Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin. Biz ne kamera tokatladık ne kendisini hakaret ettik. Geçen dönem bunları yapan bir bakan vardı, 'sakın onu örnek alma. O, saç sakal derbeder bir şekilde burada geziyor. Sonun onun gibi olur' dedim. Sen gel sunumunu yap, dinle. Milletvekilleri eylemde de bulunur, söylemde de bulunur, eleştiri de yapar.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaşananlara ilişkin basın toplantısı yaptığını anımsatan Başarır, "Sayın Numan Kurtulmuş senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Utanıyorum ben. Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez diye bir söylemde bulunmadın" dedi.
Başarır, "AK Parti Grup Başkanı Güler sizden özür beklediğini söyledi. Nasıl bir yanıtınız olacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

Abdullah Güler beni aramış, ben de kendisine döndüm; 'Bakana bir saldırı gördün mü' dedim Sayın Abdullah Güler sustu. 'Ben Bakana saldırmış mıyım, Bakana bir hakaret gördün mü' dedim. Kamerayı ve bizi ittiren, orayı yarmaya çalışan Bakan. Burada özür dileyecek olan AKP grubu ve bu Bakandır. Meclisten, bizlerden özür dilemelidir. Eğer benim bir etkili bir eylemim varsa, fiili bir müdahalem varsa, hakaretim varsa siz söyleyin, o görüntüleri bana gösterin, ben özür dileyim.

CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
POLİTİKA
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
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