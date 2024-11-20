https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chp-grup-baskanvekili-basarirdan-komisyondaki-gerginlige-iliskin-aciklama-sakin-suleyman-soyluyu-1090617989.html

CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan komisyondaki gerginliğe ilişkin açıklama: 'Sakın Süleyman Soylu’yu örnek alma dedik'

CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan komisyondaki gerginliğe ilişkin açıklama: 'Sakın Süleyman Soylu’yu örnek alma dedik'

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Başarır Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Plan ve... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T18:10+0300

2024-11-20T18:10+0300

2024-11-20T18:10+0300

politika

chp

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ali yerlikaya

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır basın toplantısında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı uyardığını söyleyerek, “Sakın onu (Süleyman Soylu) örnek alma dedik. Sonun Süleyman Soylu gibi olur dedim. Gel sunumu yap, vekiller eylemde, söylemde de bulunur. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş basın toplantısı yapıyor. Vekiller Esenyurt Belediyesi’ne alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Niye Esenyurt’a giremediler diye basın toplantısı yapmadı” şeklinde konuştu.CHP Grup Başkanvekili Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Eğer buraya gelen bir Bakan, bir dakikalık protestoya, konuşmaya tahammül edemiyorsa gelmesin" dedi.Komisyona gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kapıda bir soru sormak istediklerini anlatan Başarır, "Sorumuz net; 'Siz 10 gün boyunca milletvekillerini Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız, şimdi Meclis'e geliyorsunuz. Bu soruya cevap verin ve bir iki dakika kapıda beklemek nasıl bir duygu? Biz bu şekilde Meclis kapısında İçişleri Bakanı'nı karşıladık. Daha selam vermeden İçişleri Bakanı direkt bizi ittirerek içeri girmek istedi" diye konuştu.'Kamera tokatlayan, bize direkt saldırıp orayı yararak içeri girmek isteyen o'Bakan Yerlikaya'nın bir muhabirin kamerasına da tokat attığını belirten Başarır, olayın hemen ardından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkanvekillerinin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptığını ve yaşananları 'vandallık' olarak nitelendirdiklerini aktardı.Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yaşananlara ilişkin basın toplantısı yaptığını anımsatan Başarır, "Sayın Numan Kurtulmuş senin milletvekillerin Esenyurt'ta belediyeye alınmadığında niye basın toplantısı yapmadın? Utanıyorum ben. Milletvekilleri nasıl bir kamu kurumuna giremez diye bir söylemde bulunmadın" dedi.Başarır, "AK Parti Grup Başkanı Güler sizden özür beklediğini söyledi. Nasıl bir yanıtınız olacak?" sorusuna şu cevabı verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ali mahir başarır, ali yerlikaya, numan kurtulmuş, abdullah güler, efkan ala, ömer çelik, süleyman soylu