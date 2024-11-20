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Bakan Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Geçici koruma altındakilerin sayısı düştü
Bakan Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Geçici koruma altındakilerin sayısı düştü
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri gergin geçerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sadece bu yıl... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri öncesi CHP milletvekilleri Bakan Ali Yerlikaya'ya 'Kayyum' atamaları nedeniyle tepki gösterdi. CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'nın salona girişine engel olmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. Bakan Yerlikaya, gergin geçen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu gerçekleştirdi. Yerlikaya, sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyelinin ülkesine gönüllü döndüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/chpli-uyeler-butce-gorusmeleri-girisinde-bakan-yerlikayaya-engel-olmaya-calisti-1090588260.html
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suriyeli, ali yerlikaya, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu, gerginlik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
suriyeli, ali yerlikaya, tbmm, tbmm plan ve bütçe komisyonu, gerginlik, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Bakan Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Geçici koruma altındakilerin sayısı düştü

12:07 20.11.2024 (güncellendi: 12:21 20.11.2024)
© AAAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri gergin geçerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sunumunu gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya, sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı. Yerlikaya ayrıca, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742’ye düştüğünü açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri öncesi CHP milletvekilleri Bakan Ali Yerlikaya'ya 'Kayyum' atamaları nedeniyle tepki gösterdi. CHP'lilerin Bakan Yerlikaya'nın salona girişine engel olmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. Bakan Yerlikaya, gergin geçen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu gerçekleştirdi. Yerlikaya, sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyelinin ülkesine gönüllü döndüğünü açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Bu yılın ilk 10 ayında; kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu yıl 35 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 72'si bombalı olmak üzere toplam 92 terör eylemi engellendi.
Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu.
Kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye’ye iadesini sağladık.
Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen: 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon lira vergi kaybı önlendi.
Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü.
Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146’sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık.
19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sadece bu yıl içerisinde 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapmıştır."
CHP'li üyeler, İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
POLİTİKA
CHP'li üyeler, bütçe görüşmeleri girişinde Bakan Yerlikaya'ya engel olmaya çalıştı
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