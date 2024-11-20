Bakan Ali Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı: Geçici koruma altındakilerin sayısı düştü

Bu yılın ilk 10 ayında; kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılın ilk 10 ayında; kırsalda ve şehirde düzenlediğimiz 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu yıl 35 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 72'si bombalı olmak üzere toplam 92 terör eylemi engellendi. Bu yıl 35 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 72'si bombalı olmak üzere toplam 92 terör eylemi engellendi.

Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu. Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu.

Kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye’ye iadesini sağladık. Kırmızı bültenle aranan 124 şahsın Türkiye’ye iadesini sağladık.

Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen: 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon lira vergi kaybı önlendi. Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen: 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon lira vergi kaybı önlendi.

Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü.

Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146’sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146’sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS’li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık.

19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi.