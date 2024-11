https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/assosta-tas-ocagina-karsi-nobet-basladi-yasayanlar-anlatti-buraya-ilk-goruste-asik-oldum-bu-cenneti-1090604855.html

Assos’ta taş ocağına karşı nöbettekiler anlattı: 'Buraya ilk görüşte aşık oldum, bu cenneti koruyacağım'

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un yakınlarında bulunan Çamkalabak köyüne taş ocağı kurulmak istenirken planlanan alana “ÇED gerekli değildir”... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un yakınlarında bulunan Çamkalabak köyüne taş ocağı kurulmak istenirken planlanan alana “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Belirlenen alan içinde hem eşsiz bir çam ormanı hem de Tuzla Çayı bulunuyor. Yerliler bu kararı durdurmak için imza kampanyası ve bölgede nöbet tutmaya başladı. Taş ocağı durdurulmazsa ne olur? Köylüler ne istiyor? Köylülerin mücadelesi nasıl devam ediyor?'Buraya ilk görüşte aşık oldum şimdi bu cenneti korumak istiyorum' Assos Çamkalabak Köyü Ormanını ve Tuzla Çayını Koruma Platformu Temsilcisi Çamkalabak köyüne ilk görüşte aşık olduğunu ve bu cenneti korumak istediğini belirtti:"Ben çocukken niye bizim köyümüz yok, tatillerde arkadaşlarım köylerine gidiyor, bizim köyümüz yok gidemiyoruz diye hep ağlardım. Güzel okullarda okudum, iyi bir meslek sahibi oldum. Köy özlemim hiç dinmedi. Yıllarca çalışıp para biriktirdim. Sonunda 40 yaşımda kendi köyümü bulmaya ve çalışırken tatillerde, emekli olunca ölünceye kadar yaşamak istediğim köyümü aradım. Çok aradım. Sonunda Çamkalabak Köyü Çamiçi Mahallesini buldum. Buraya ilk görüşte aşık oldum. Otantik köy evleri, çevresini saran orman, hemen 1km. aşağıdan akan Tuzla Çayı, orman içinde muhteşem kayalar ve Tuzla Çayını onlarca metre yüksekten gören kayalar. Her tatili iple çeker oldum, buraya yıkılan eski evlerin taşlarından geleneksel mimaride taş ev hayalleri kurdum. Ta ki bir ay önceye kadar. Taş ocağı haberi geldi. İnanın çok üzüldüm. Bölgeye benim gibi nice hayalle gelen çok şehirli var. Hepimiz çok üzgünüz. Bir platform kurduk ve taş ocağını istemiyoruz. Hayallerimizi, bu cenneti korumak istiyoruz."Assos taş ocağı durdurulmazsa ne olur?Platform temsilcisi, taş ocağının durdurulmazsa bölgede özellikle ormanların ve Tuzla Çayı’na dökülen çok sayıda derenin yok olacağını söylerken bölgede hayvancılığın ve tarımın verimliliğinin büyük ölçüde düşeceğini belirtti. Ayrıca bölgedeki köylerde yaşayan insanların sağlıklarını bozacağını da ekledi.Çamkalabak Köyü sakinleri ne istiyor?Assos Çamkalabak Köyü Ormanını ve Tuzla Çayını Koruma Platformu Temsilcisi taş ocağının faaliyetinin durdurulmasını, verilen tüm izin ve ruhsatların iptalini talep etti.‘Köylüyü yalnız sandılar, sesi çıkmaz sandılar ama yanıldılar’Platform temsilcisi, hem platform üyelerinin hem Çamkalabak köyü sakinlerinin mücadeleye devam edeceklerini belirtirken bu zamana kadar yaptıklarını şöyle sıraladı:“Komşu köyden ve bizim köyden iki ayrı yerden davalar açıldı. Sosyal medyada sayfamız var, her gün düzenli paylaşım yapıyoruz. Oldukça yeni aslında bu sayfa. 1 Kasım 2024'de açtık. Bu 19 günde gönderilerimiz güncel sayıyı veriyorum tam 127027 kez görüntülendi. 7 Kasım 2024'de imza kampanyası başlattık. 10 günde 10.000 imza oldu. Bugün ise son sayı 10695 imzamız var. Her gün artıyor, yüzlerce kişi imzalıyor. CİMER'e bölge insanları farklı farklı kişiler birden çok kez yazdık, sonucun değişmesini bekliyoruz.”

