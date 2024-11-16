https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/donald-trump-beyaz-saray-sozcusu-adayi-olarak-karoline-leavitti-gosterdi-1090476104.html
Trump, Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak Karoline Leavitt'i gösterdi
Trump, Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak Karoline Leavitt'i gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü görevine 27 yaşındaki Karoline Leavitt'i atadı. Trump'ın seçim kampanyaları... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T14:25+0300
2024-11-16T14:25+0300
2024-11-16T14:26+0300
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beyaz saray basın sözcülüğü
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ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak seçilen Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü olan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak tanıttı. Karoline Leavitt, Trump'ın seçim kampanyaları sırasında 'mükemmel bir iş' çıkardığı gerekçesiyle Beyaz Saray Sözcüsü konumuna aday gösterildiği belirtildi.Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Leavitt'i 'zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci' olarak niteleyen Trump, 'Amerika'yı yeniden büyük yaparken Leavitt'in mesajları Amerikan halkına iletmede yardımcı olacağına tamamen inandığını' belirtti.Karoline Leavitt, sosyal medya üzerinden Trump'ın açıklamasını paylaşarak teşekkürlerini iletti.Temel sorumluluğu ABD federal hükümetinin yürütme organının sözcülüğünü yapmak olan Beyaz Saray Sözcülüğü, 13 Mayıs 2022'den bu yana Karine Jean-Pierre tarafından yapılıyor. Karoline Leavitt kimdir?24 Ağustos 1997 doğumlu olan Karoline Leavitt, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmıştı.Son seçimlerde Trump'ın seçim kampanyasının basın sözcülüğü görevini üstlenen Leavitt, Trump'tan tam not aldı. Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak gösterilen Leavitt, Beyaz Saray'ın en genç sözcüsü olarak tarihe geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/disarida-gucle-gelen-baris-iceride-sinir-guvenligi-ve-tasarruf-trumpin-olasi-kabinesinde-kim-kimdir-1090354704.html
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Trump, Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak Karoline Leavitt'i gösterdi
14:25 16.11.2024 (güncellendi: 14:26 16.11.2024)
ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak seçilen Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü görevine 27 yaşındaki Karoline Leavitt'i atadı. Trump'ın seçim kampanyaları sırasında basın sözcülüğü yapan Leavitt, ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak seçilen Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü olan 27 yaşındaki Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak tanıttı. Karoline Leavitt, Trump'ın seçim kampanyaları sırasında 'mükemmel bir iş' çıkardığı gerekçesiyle Beyaz Saray Sözcüsü konumuna aday gösterildiği belirtildi.
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Leavitt'i 'zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci' olarak niteleyen Trump, 'Amerika'yı yeniden büyük yaparken Leavitt'in mesajları Amerikan halkına iletmede yardımcı olacağına tamamen inandığını' belirtti.
Karoline Leavitt, sosyal medya üzerinden Trump'ın açıklamasını paylaşarak teşekkürlerini iletti.
Temel sorumluluğu ABD federal hükümetinin yürütme organının sözcülüğünü yapmak olan Beyaz Saray Sözcülüğü, 13 Mayıs 2022'den bu yana Karine Jean-Pierre tarafından yapılıyor.
24 Ağustos 1997 doğumlu olan Karoline Leavitt, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
Son seçimlerde Trump'ın seçim kampanyasının basın sözcülüğü görevini üstlenen Leavitt, Trump'tan tam not aldı. Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü adayı olarak gösterilen Leavitt, Beyaz Saray'ın en genç sözcüsü olarak tarihe geçecek.