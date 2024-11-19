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On binlerce kişi, Yeni Zelanda yerlisi Māori halkını desteklemek için bir araya geldi
On binlerce kişi, Yeni Zelanda yerlisi Māori halkını desteklemek için bir araya geldi
Sputnik Türkiye
On binlerce kişi, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Māorilerin haklarını desteklemek için bir araya geldi. Dokuz gündür süren protestolar, iktidar koalisyonun... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:24+0300
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On binlerce kişi, Yeni Zelanda Parlamento binası önünde Māori haklarını desteklemek için toplandı. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki sokakları dolduran on binlerce insan, yerli Māori halkı ile İngilizler arasındaki ülkenin kuruluş anlaşmanı yeniden şekillendirecek bir yasaya karşı gelmek için bir aradaydı. Ülke genelinde dokuz gündür süren protestonun son gününde bir festival havası vardı. Yaklaşık 45 bin kişi, iktidar koalisyonu tarafından sunulan yasa tasarısına karşı çıkan aktivistler ve destekçilerden oluşuyordu. İngilizler ve Yerli Māoriler arasında imzalanan 184 yıllık anlaşmayı yeniden yorumlamak isteyen yasa tasarısı, bu ayın başında ACT Yeni Zelanda Partisi tarafından sunuldu. Parti, yerli olmayan vatandaşlara ayrımcılık yapıldığı söylenen 184 yıllık Waitangi Antlaşması'nın daha dar bir yorumunu yürürlüğe koymaya çalışıyor.Māori halkını güçlendirmeyi amaçlayan onlarca yıllık anlaşmayı tersine çevirmeye çalışan yeni yasa tasarısı yeterli desteğe sahip değil. Anlaşmanın maddeleri bugün hala mevzuatta ve yerli halk için kurulan ayrı bir Māori mahkemesi tarafından verilen kararlar, on yıllardır Māori halkının haklarını ve ayrıcalıklarını koruyor ve genişletiyor. Yeni Zelanda'da Māori halkı 5.3 milyonluk nüfusun yüzde 20 kadarını oluşturuyor.Parlamentoda yasa tasarısı sunumu sırasında Maori kabilesi üyeleri, geleneksel Haka dansıyla tasarıyı protesto etmişlerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ingiltere-krali-charlesa-kralim-degilsin-diyen-avustralyali-senator-thorpe-oylama-sonucu-kinama-1090504104.html
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On binlerce kişi, Yeni Zelanda yerlisi Māori halkını desteklemek için bir araya geldi

10:24 19.11.2024 (güncellendi: 10:54 19.11.2024)
© AP Photo / Mark TantrumYeni Zelanda Maoriler protestoda
Yeni Zelanda Maoriler protestoda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mark Tantrum
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On binlerce kişi, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Māorilerin haklarını desteklemek için bir araya geldi. Dokuz gündür süren protestolar, iktidar koalisyonun Māorilerin haklarını kısıtlayacak olan yeni bir yasa tasarısını parlamentoya sunmaları ardından başladı.
On binlerce kişi, Yeni Zelanda Parlamento binası önünde Māori haklarını desteklemek için toplandı. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki sokakları dolduran on binlerce insan, yerli Māori halkı ile İngilizler arasındaki ülkenin kuruluş anlaşmanı yeniden şekillendirecek bir yasaya karşı gelmek için bir aradaydı.
Ülke genelinde dokuz gündür süren protestonun son gününde bir festival havası vardı. Yaklaşık 45 bin kişi, iktidar koalisyonu tarafından sunulan yasa tasarısına karşı çıkan aktivistler ve destekçilerden oluşuyordu.
© AP Photo / Mark TantrumYeni Zelanda Maoriler protestoda
Yeni Zelanda Maoriler protestoda - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
Yeni Zelanda Maoriler protestoda
© AP Photo / Mark Tantrum
İngilizler ve Yerli Māoriler arasında imzalanan 184 yıllık anlaşmayı yeniden yorumlamak isteyen yasa tasarısı, bu ayın başında ACT Yeni Zelanda Partisi tarafından sunuldu. Parti, yerli olmayan vatandaşlara ayrımcılık yapıldığı söylenen 184 yıllık Waitangi Antlaşması'nın daha dar bir yorumunu yürürlüğe koymaya çalışıyor.
Māori halkını güçlendirmeyi amaçlayan onlarca yıllık anlaşmayı tersine çevirmeye çalışan yeni yasa tasarısı yeterli desteğe sahip değil. Anlaşmanın maddeleri bugün hala mevzuatta ve yerli halk için kurulan ayrı bir Māori mahkemesi tarafından verilen kararlar, on yıllardır Māori halkının haklarını ve ayrıcalıklarını koruyor ve genişletiyor. Yeni Zelanda'da Māori halkı 5.3 milyonluk nüfusun yüzde 20 kadarını oluşturuyor.
Parlamentoda yasa tasarısı sunumu sırasında Maori kabilesi üyeleri, geleneksel Haka dansıyla tasarıyı protesto etmişlerdi.
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