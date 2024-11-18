https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/ingiltere-krali-charlesa-kralim-degilsin-diyen-avustralyali-senator-thorpe-oylama-sonucu-kinama-1090504104.html

İngiltere Kralı Charles'a 'Kralım değilsin' diyen Avustralyalı Senatör Thorpe, oylama sonucu kınama aldı

İngiltere Kralı Charles'a 'Kralım değilsin' diyen Avustralyalı Senatör Thorpe, oylama sonucu kınama aldı

Sputnik Türkiye

İngiltere Kralı Charles'ın geçen ay eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Avustralya ziyaretinde bulunmuştu. Kral Charles'ın parlamento binasında konuşmasından... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T10:32+0300

2024-11-18T10:32+0300

2024-11-18T10:32+0300

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İngiltere Kralı Charles ile eşi Kraliçe Camilla'nın geçen ay Avustralya'ya yaptığı resmi ziyaretin ikinci gününde başkent Canberra'da düzenlenen törende konuşmasını bitirmesinin ardından Victoria Senatörü Lidia Thorpe yaklaşık bir dakika boyunca "Kralım değilsin" diye bağırmıştı. Kral Charles, on üç yıl sonra Avustralya'yı ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarıydı. Senato üyeleri 46'ya karşı 12 oyla Avustralya'nın Victoria eyaletinin bağımsız senatörü Lidia Thorpe'un kınanmasına karar verdiler. Kral Charles'a 'Avustralya'nın onun toprakları olmadığını, kendisinin Kralı olmadığını' söyleyen Thorpe'un kınanmasının anayasal veya yasal bir ağırlığı bulunmuyor. Ancak senato üyeleri, Kral Charles'ın ziyareti sırasında Thorpe'un davranışlarını onaylamadıklarını politik bir sembol olan kınamayla gösterdiler.Pazartesi günü senato üyelerinin oylamasından kısa bir süre sonra yerel medyaya konuşan Thorpe, "Sömürgeci Kral tekrar ülkeme, ülkemize gelirse, bunu tekrar yapacağım" diyerek, eğer Kral Charles Avustralya'ya geri dönerse aynı öfkeyi tekrarlayacağını söyledi.Bağımsız senatör Lidia Thorpe, 2022'deki yemin töreni sırasında da Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'sömürgeci' olarak bahsetmiş ve yoğun eleştirilere maruz kaldıktan sonra yeminini tekrar etmesi istenmişti.Avustralya'nın siyasi durumu?Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İngiltere Kral'ının devlet başkanı olarak görev yaptığı bir İngiliz Milletler Topluluğu ülkesidir. Kralı veya Kraliçeyi temsilen ülkede Genel Vali Sam Mostyn görev yapmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/avustralyali-senator-thorpedan-kral-charlesa-kralim-degilsin-1089471300.html

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avustralya, senato, kral charles, avustralya senatörü lidia thorpe, kınama, kraliçe 2. elizabeth