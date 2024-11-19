Niğde'de 10 yaşında engelli çocuğun ölümüyle ilgili 14 bakımevi çalışanı tutuklandı

"Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç. adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır.

Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenerek vefat eden ve adı geçen bakım merkezinde hizmet sunulan 15 çocuğumuz ile 1 yetişkin engelli vatandaşımıza yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir. Bakım merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır."