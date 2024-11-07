https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rehabilitasyon-merkezlerinde-sahte-engelli-raporu-skandali-devletten-odenek-almislar-aileler-sokta-1090117915.html

Rehabilitasyon merkezlerinde sahte engelli raporu skandalı: 'Devletten ödenek almışlar, aileler şokta'

Rehabilitasyon merkezlerinde sahte engelli raporu skandalı: 'Devletten ödenek almışlar, aileler şokta'

Sputnik Türkiye

Özel rehabilitasyon merkezlerinde sahte raporlarla devleti dolandırma iddiaları gündeme düştü. İddialara göre, bazı rehabilitasyon merkezleri sağlıklı... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T07:49+0300

2024-11-07T07:49+0300

2024-11-07T07:50+0300

türkiye

rehabilitasyon merkezi

rehabilitasyon

sahte

sahte belge

rapor

dolandırıcılık

dolandırmak

sağlık

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Özel rehabilitasyon merkezleri, engelli ve özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitimine destek sağlarken, devlet her çocuk için aylık 6 bin TL ödeme yapıyor. Ancak bu sistemi kötüye kullanan bazı kurumlar iddialara göre, yoksul aileleri "ücretsiz eğitim" vaadiyle kandırıp sahte raporlarla çocukları engelli gibi gösterdi. Bu yolla devlet ödeneklerinden haksız kazanç sağladılar.Aileler gerçeği yıllar sonra öğrendiBirçok veli, başlangıçta çocukları için sadece sağlık raporu çıkarıldığını düşündü. Gerçek ise çocukları büyüdüğünde ortaya çıktı. Mağdur ailelerden biri, çocuğunun ehliyet başvurusu sırasında bu raporun varlığını öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.Sahte raporu i̇ptal etmek i̇çin doktor doktor gezdilerAileler, çocuklarının sağlıklı olduğunu ispatlamak ve sahte raporları iptal ettirmek için farklı hastanelerde çözüm aradı. Ancak sahte raporların, bu dolandırıcılığı organize eden bir çetenin üyesi olan doktorlar tarafından hazırlandığı ortaya çıktı. Bu nedenle raporların iptali mümkün olmadı.Mağdurların sesi: 'Bunca çocuğun üzerinden para kazanıyorsun'ATV Haber’e konuşan mağdur bir veli, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: Uzmanlardan ve yetkililerden adım bekleniyorBu tür iddialar, sistemin nasıl suistimal edilebildiğini gözler önüne seriyor. Aileler, sahte raporları iptal ettirmek için yasal süreçlerin hızlandırılmasını ve bu tür skandallara karışan merkezlerin denetlenmesini talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bugun-davasi-baslayacak-olan-narin-cinayetin-icin-baba-guran-tbmm-kapisinda-ogullarimla--aclik-1090117558.html

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rehabilitasyon merkezi, rehabilitasyon, sahte, sahte belge, rapor, dolandırıcılık, dolandırmak, sağlık