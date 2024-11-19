https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/natonun-yeni-uyeleri-isvec-ve-finlandiyadan-vatandaslarina-hazirlikli-olun-kitapcigi-asla-teslim-1090575735.html
NATO'nun yeni üyeleri İsveç ve Finlandiya’dan vatandaşlarına 'hazırlıklı olun' kitapçığı: 'Asla teslim olmayacağız'
NATO'nun yeni üyeleri İsveç ve Finlandiya’dan vatandaşlarına 'hazırlıklı olun' kitapçığı: 'Asla teslim olmayacağız'
Sputnik Türkiye
İsveç ve Finlandiya, olası bir krizin ilk birkaç gününü atlatabilmek üzere halklarına olası bir savaş ya da diğer beklenmedik krizlere nasıl hazırlanacakları... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T20:31+0300
2024-11-19T20:31+0300
2024-11-19T20:31+0300
dünya
iskandinav
iskandinav ülkeleri
norveç
isveç
danimarka
finlandiya
acil durum
kitapçık
broşür
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056318699_0:0:670:378_1920x0_80_0_0_f2ddd27b90116457f8e38ce0166dc79c.jpg
Birçok İskandinav ülkesinin, halklarına olası bir savaş ya da diğer beklenmedik krizlere nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunan bilgiler yayımladığı belirtildi. Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın vatandaşlarını krizin ilk birkaç gününü atlatmak için gerekli malzemeleri stoklamaya çağırdığı bildirildi.Hükümet yetkilileri, şişelenmiş su ve sıhhi ürünlerin stoklanmasından evde yenilebilir gıda maddelerinin yetiştirilmesine kadar, savaş durumunda bölge sakinlerinin yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerine dair ipuçları verdi. Kitapçıklarda ayrıca ebeveynler ve bakıcılar için de çocuk bezi, ilaç ve bebek mamalarını muhafaza etmeye yönelik tavsiyeler yer aldı.İsveç 'Kriz ya da savaş durumunda' başlıklı milyonlarca güncellenmiş kitapçık göndermeye başladı. Yayımlanan kitapçığın, Ukrayna krizi nedeniyle derinleştiği ifade edilen güvenlik durumu nedeniyle bir önceki baskıya göre iki kat daha büyük olduğu ifade edildi.'İsveç saldırıya uğrarsa asla teslim olmayacağız'İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı Direktörü Mikael Frisell tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik durumu ciddi ve hepimizin çeşitli krizler ve nihayetinde savaşla yüzleşmek için direncimizi güçlendirmemiz gerekiyor ” dedi.İsveç hükümetinin 'Kriz ya da savaş durumunda' adlı kitapçık iki hafta boyunca 5 milyon hanenin tamamına dağıtacağı belirtildi.İsveç tarafından yayımlanan kitapçıkta, "İsveç saldırıya uğrarsa, herkes İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasimizi savunmak için üzerine düşeni yapmalıdır. Sevdiklerimiz, iş arkadaşlarımız, dostlarımız ve komşularımızla birlikte her gün dayanıklılık inşa ediyoruz. Bu kitapçıklarda kriz veya savaş durumlarına nasıl hazırlanacağınızı ve nasıl hareket edeceğinizi öğreneceksiniz. İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçasısınız" cümleleri yer aldı.Kitapçıkta ayrıca "İsveç saldırıya uğrarsa asla teslim olmayacağız" notu düşüldü.İsveç'te 72 saat yetecek kadar yiyecek ve içme suyu bulundurulması tavsiye edilirken, vatandaşların patates, lahana, havuç ve yumurta stoklaması önerildi.'Kendi başınızın çaresine bakabileceğinizden emin olun'Finlandiya ise 'Olaylara ve krizlere hazırlanma' konusunda yeni bir internet sitesi açtı. Norveçliler de ekstrem hava koşulları, savaş veya diğer tehditler durumunda bir hafta boyunca kendi başlarına idare etmeye hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan kitapçıklar almaya başladıkları dile getirdi.Ülkelerin yayımladığı kılavuzlarda çeşitli senaryolar karşısında ne yapılması gerektiğine dair talimatlar yer alırken vatandaşlardan bir kriz durumunda en azından başlangıçta kendi başlarının çaresine bakabileceklerinden emin olmaları istendi.Finlandiya yetkilileri vatandaşlarından kış aylarındaki elektrik kesintilerine karşı yedek güç kaynağı, iyot tabletleri (tiroid bezini radyasyonun etkilerinden korumak için kullanılır) ve pişirmesi kolay yiyeceklerle hazırlıklı olmalarını istedi. Finlandiya'nın yayımladığı online kitapçıkta ayrıca ülkenin saldırıya uğraması halinde hükümetin nasıl bir karşılık vermeyi planladığı da dile getirildi.2024'ün başlarında Danimarka da üç gün sürecek bir kriz durumunda bireylerin ne kadar su, gıda ve ilaca ihtiyaç duyacağı konusunda halkını bilgilendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-parlamenterlerden-rusyanin-yenilenen-nukleer-doktrinine-iliskin-degerlendirme-1090572570.html
iskandinav
iskandinav ülkeleri
norveç
isveç
danimarka
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/0c/1056318699_27:0:623:447_1920x0_80_0_0_bf5239d0acdeb000405e2ca9733f0a32.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iskandinav, iskandinav ülkeleri, norveç, isveç, danimarka, finlandiya, acil durum, kitapçık, broşür, savaş
iskandinav, iskandinav ülkeleri, norveç, isveç, danimarka, finlandiya, acil durum, kitapçık, broşür, savaş
NATO'nun yeni üyeleri İsveç ve Finlandiya’dan vatandaşlarına 'hazırlıklı olun' kitapçığı: 'Asla teslim olmayacağız'
İsveç ve Finlandiya, olası bir krizin ilk birkaç gününü atlatabilmek üzere halklarına olası bir savaş ya da diğer beklenmedik krizlere nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunan kitapçıklar yayımladı.
Birçok İskandinav ülkesinin, halklarına olası bir savaş ya da diğer beklenmedik krizlere nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunan bilgiler yayımladığı belirtildi. Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın vatandaşlarını krizin ilk birkaç gününü atlatmak için gerekli malzemeleri stoklamaya çağırdığı bildirildi.
Hükümet yetkilileri, şişelenmiş su ve sıhhi ürünlerin stoklanmasından evde yenilebilir gıda maddelerinin yetiştirilmesine kadar, savaş durumunda bölge sakinlerinin yaşamlarını nasıl sürdürebileceklerine dair ipuçları verdi. Kitapçıklarda ayrıca ebeveynler ve bakıcılar için de çocuk bezi, ilaç ve bebek mamalarını muhafaza etmeye yönelik tavsiyeler yer aldı.
İsveç 'Kriz ya da savaş durumunda' başlıklı milyonlarca güncellenmiş kitapçık göndermeye başladı. Yayımlanan kitapçığın, Ukrayna krizi nedeniyle derinleştiği ifade edilen güvenlik durumu nedeniyle bir önceki baskıya göre iki kat daha büyük olduğu ifade edildi.
'İsveç saldırıya uğrarsa asla teslim olmayacağız'
İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı Direktörü Mikael Frisell tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik durumu ciddi ve hepimizin çeşitli krizler ve nihayetinde savaşla yüzleşmek için direncimizi güçlendirmemiz gerekiyor ” dedi.
İsveç hükümetinin 'Kriz ya da savaş durumunda' adlı kitapçık iki hafta boyunca 5 milyon hanenin tamamına dağıtacağı belirtildi.
İsveç tarafından yayımlanan kitapçıkta, "İsveç saldırıya uğrarsa, herkes İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasimizi savunmak için üzerine düşeni yapmalıdır. Sevdiklerimiz, iş arkadaşlarımız, dostlarımız ve komşularımızla birlikte her gün dayanıklılık inşa ediyoruz. Bu kitapçıklarda kriz veya savaş durumlarına nasıl hazırlanacağınızı ve nasıl hareket edeceğinizi öğreneceksiniz. İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçasısınız" cümleleri yer aldı.
Kitapçıkta ayrıca "İsveç saldırıya uğrarsa asla teslim olmayacağız" notu düşüldü.
İsveç'te 72 saat yetecek kadar yiyecek ve içme suyu bulundurulması tavsiye edilirken, vatandaşların patates, lahana, havuç ve yumurta stoklaması önerildi.
'Kendi başınızın çaresine bakabileceğinizden emin olun'
Finlandiya ise 'Olaylara ve krizlere hazırlanma' konusunda yeni bir internet sitesi açtı. Norveçliler de ekstrem hava koşulları, savaş veya diğer tehditler durumunda bir hafta boyunca kendi başlarına idare etmeye hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan kitapçıklar almaya başladıkları dile getirdi.
Ülkelerin yayımladığı kılavuzlarda çeşitli senaryolar karşısında ne yapılması gerektiğine dair talimatlar yer alırken vatandaşlardan bir kriz durumunda en azından başlangıçta kendi başlarının çaresine bakabileceklerinden emin olmaları istendi.
Finlandiya yetkilileri vatandaşlarından kış aylarındaki elektrik kesintilerine karşı yedek güç kaynağı, iyot tabletleri (tiroid bezini radyasyonun etkilerinden korumak için kullanılır) ve pişirmesi kolay yiyeceklerle hazırlıklı olmalarını istedi. Finlandiya'nın yayımladığı online kitapçıkta ayrıca ülkenin saldırıya uğraması halinde hükümetin nasıl bir karşılık vermeyi planladığı da dile getirildi.
2024'ün başlarında Danimarka da üç gün sürecek bir kriz durumunda bireylerin ne kadar su, gıda ve ilaca ihtiyaç duyacağı konusunda halkını bilgilendirmişti.