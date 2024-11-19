https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-parlamenterlerden-rusyanin-yenilenen-nukleer-doktrinine-iliskin-degerlendirme-1090572570.html
Rus parlamenterlerden Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine ilişkin değerlendirme
Rus parlamenterlerden Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine ilişkin değerlendirme
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Klimov, Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine ilişkin yorumunda belgede, Moskova’nın kendisine veya müttefiklerine saldırmak isteyenlere nükleer... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T18:17+0300
2024-11-19T18:17+0300
2024-11-19T18:17+0300
dünya
rusya
nükleer doktrin
yeni
rus parlamentosu
andrey klimov
yuriy şvıtkin
storm shadow
atacms
yanıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090571895_0:21:1285:743_1920x0_80_0_0_511e22768cb6ff0f4a3b208dbfa4101b.png
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Rusya’nın kendisine veya müttefiklerine saldırmak isteyenlere nükleer caydırıcılığı nasıl sağlayacağına ilişkin maddelerin yer aldığını ifade etti.Klimov, “Dünya değişiyor, uluslararası toplumdaki çeşitli katılımcıların davranışları değişiyor. Kolektif Batı olarak adlandırılanların olumsuz eğilimlerini de görüyoruz. Ve bu bağlamda, yayınlanan ve Devlet Başkanı’nın 19 Kasım tarihli Kararnamesi ile onaylanan belge, bu yöndeki sorunların çoğuna somut bir şekilde yanıt veriyor. Devletimizin, Rusya Federasyonu’na veya müttefiklerine karşı saldırganlık başlatmak isteyenlere karşı nükleer caydırıcılığı nasıl ve ne şekilde sağlayacağı burada kağıt üzerinde yer almış durumda” diye konuştu.Rus senatör, “Bu hükümlerin yakın gelecekte dost olmayan devletler, özellikle de kendi nükleer silahlarına sahip olan devletler tarafından dikkatle inceleneceğinden eminim ve bundan ateşle oynamaya gerek olmadığı yönünde doğru sonuçları çıkarılmasını çok isterim. Bu trajik sonuçlara yol açabilir” vurgusunu yaptı.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin ise RT’ye demecinde Batı tarafından tedarik edilen, nükleer olmayan füzelerin Ukrayna ordusu tarafından hem Rusya’ya hem de Belarus’a karşı kullanılmasının, nükleer bir yanıta dayanak oluşturabileceğini ifade etti.“Bugün ABD Başkanı tarafından, İngiltere, Fransa tarafından ülkemiz topraklarına uzun menzilli Storm Shadow, ATACMS füzeleri ile olası saldırı hakkında yapılan çeşitli açıklamalar çerçevesinde olan bir eğilimdir” diyen Şvıtkin, söz konusu devletlerin liderlerinin, nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere yanıtın derhal geleceğini açıkça anlaması gerektiğinin altını çizdi.Rus vekil, “Ve elbette, devletimizin ve egemenliğimizin toprak bütünlüğüne tehdit söz konusu ise, Batılı ülkelere bu tür silahların Ukrayna ordusunun militanlarına tedarik edilmesinin kabul edilemez olduğuna dair açık ve net bir sinyal verildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rus-nukleer-doktrini-guncellendi-ne-degisti-ve-bati-neden-temkinli-olmali-1090567560.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/13/1090571895_133:0:1150:763_1920x0_80_0_0_5b8e3b5c9352f5ad558ea1068c625fe5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, nükleer doktrin, yeni, rus parlamentosu, andrey klimov, yuriy şvıtkin, storm shadow, atacms, yanıt, değerlendirme
rusya, nükleer doktrin, yeni, rus parlamentosu, andrey klimov, yuriy şvıtkin, storm shadow, atacms, yanıt, değerlendirme
Rus parlamenterlerden Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine ilişkin değerlendirme
Rus Senatör Klimov, Rusya’nın yenilenen nükleer doktrinine ilişkin yorumunda belgede, Moskova’nın kendisine veya müttefiklerine saldırmak isteyenlere nükleer caydırıcılığı nasıl sağlayacağına ilişkin maddelerin yer aldığını ifade ederken, Duma Milletvekili Şvıtkin ise yenilenen doktrinin Batı ülkeleri için net bir sinyal olduğunu vurguladı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Andrey Klimov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Rusya’nın kendisine veya müttefiklerine saldırmak isteyenlere nükleer caydırıcılığı nasıl sağlayacağına ilişkin maddelerin yer aldığını ifade etti.
Klimov, “Dünya değişiyor, uluslararası toplumdaki çeşitli katılımcıların davranışları değişiyor. Kolektif Batı olarak adlandırılanların olumsuz eğilimlerini de görüyoruz. Ve bu bağlamda, yayınlanan ve Devlet Başkanı’nın 19 Kasım tarihli Kararnamesi ile onaylanan belge, bu yöndeki sorunların çoğuna somut bir şekilde yanıt veriyor. Devletimizin, Rusya Federasyonu’na veya müttefiklerine karşı saldırganlık başlatmak isteyenlere karşı nükleer caydırıcılığı nasıl ve ne şekilde sağlayacağı burada kağıt üzerinde yer almış durumda” diye konuştu.
Rus senatör, “Bu hükümlerin yakın gelecekte dost olmayan devletler, özellikle de kendi nükleer silahlarına sahip olan devletler tarafından dikkatle inceleneceğinden eminim ve bundan ateşle oynamaya gerek olmadığı yönünde doğru sonuçları çıkarılmasını çok isterim. Bu trajik sonuçlara yol açabilir” vurgusunu yaptı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin ise RT’ye demecinde Batı tarafından tedarik edilen, nükleer olmayan füzelerin Ukrayna ordusu tarafından hem Rusya’ya hem de Belarus’a karşı kullanılmasının, nükleer bir yanıta dayanak oluşturabileceğini ifade etti.
“Bugün ABD Başkanı tarafından, İngiltere, Fransa tarafından ülkemiz topraklarına uzun menzilli Storm Shadow, ATACMS füzeleri ile olası saldırı hakkında yapılan çeşitli açıklamalar çerçevesinde olan bir eğilimdir” diyen Şvıtkin, söz konusu devletlerin liderlerinin, nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere yanıtın derhal geleceğini açıkça anlaması gerektiğinin altını çizdi.
Rus vekil, “Ve elbette, devletimizin ve egemenliğimizin toprak bütünlüğüne tehdit söz konusu ise, Batılı ülkelere bu tür silahların Ukrayna ordusunun militanlarına tedarik edilmesinin kabul edilemez olduğuna dair açık ve net bir sinyal verildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.