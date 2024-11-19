https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/mustehcen-mesajlar-tunceli-aile-ve-sosyal-hizmetler-il-mudurunu-gorevden-etti-1090552678.html

Müstehcen mesajlar, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü görevden etti

Müstehcen mesajlar, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü görevden etti

Sputnik Türkiye

Kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir görevden alındı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

tunceli valiliği

taciz

kadına yönelik taciz

aile ve sosyal politikalar bakanlığı

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Tunceli'de görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir'in kurumda çalışan bazı kadınlarla 'müstehcen' mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bunun üzerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, il müdürünü açığa aldı. Bakanlıktan müfettiş istendiOlayla ilgili olarak Vali Tekbıyıkoğlu'nun konunun araştırılması için de Bakanlıktan müfettiş talep ettiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye

tunceli valiliği, taciz, kadına yönelik taciz, aile ve sosyal politikalar bakanlığı