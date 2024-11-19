https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/mustehcen-mesajlar-tunceli-aile-ve-sosyal-hizmetler-il-mudurunu-gorevden-etti-1090552678.html
Müstehcen mesajlar, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü görevden etti
Müstehcen mesajlar, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü görevden etti
Sputnik Türkiye
Kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir görevden alındı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T11:31+0300
2024-11-19T11:31+0300
2024-11-19T11:31+0300
türkiye
tunceli valiliği
taciz
kadına yönelik taciz
aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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Tunceli'de görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir'in kurumda çalışan bazı kadınlarla 'müstehcen' mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bunun üzerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, il müdürünü açığa aldı. Bakanlıktan müfettiş istendiOlayla ilgili olarak Vali Tekbıyıkoğlu'nun konunun araştırılması için de Bakanlıktan müfettiş talep ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/fenomenlerin-fuhus-cetesine-operasyon-eski-sevgili-ihbar-etti-1090387809.html
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tunceli valiliği, taciz, kadına yönelik taciz, aile ve sosyal politikalar bakanlığı
tunceli valiliği, taciz, kadına yönelik taciz, aile ve sosyal politikalar bakanlığı
Müstehcen mesajlar, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü görevden etti
Kadınlarla müstehcen mesajlaşmaları ortaya çıkan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir görevden alındı.
Tunceli'de görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir'in kurumda çalışan bazı kadınlarla 'müstehcen' mesajlaşmaları ortaya çıktı. Bunun üzerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, il müdürünü açığa aldı.
Bakanlıktan müfettiş istendi
Olayla ilgili olarak Vali Tekbıyıkoğlu'nun konunun araştırılması için de Bakanlıktan müfettiş talep ettiği belirtildi.