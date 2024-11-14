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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/fenomenlerin-fuhus-cetesine-operasyon-eski-sevgili-ihbar-etti-1090387809.html
Fenomenlerin 'fuhuş' çetesine operasyon: Kerem Balin'i eski sevgilisi ihbar etti
Fenomenlerin 'fuhuş' çetesine operasyon: Kerem Balin'i eski sevgilisi ihbar etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sosyal medya fenomeni Kerem Balin'in sahibi olduğu masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. Balin'in kendisi gibi fenomen olan... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T13:08+0300
2024-11-14T13:12+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
fuhuş
fuhuş operasyonu
kerem balin
nehir ayaz
iddianame
tutuklama kararı
masaj salonu
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İstanbul Ataşehir'de masaj salonu işleten sosyal medya fenomeni Youtuber Kerem Balin'in salonuna geçen yıl fuhuş operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. Balin'i kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Nehir Ayaz'ın ihbar ettiği ortaya çıkarken, Ayaz'ın Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattığı belirtildi. Yedi şüpheli hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde geçen Şubat ayında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu anlaşıldı.Müşterileri sosyal medya üzerinden buluyorlardıİhbarda, Nehir Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Fenomen Nehir Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu ifade etti. Ayaz, Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. Ayaz, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirtti. Daha sonra Balin’in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.Suçlamaları kabul etmediler Youtuber Kerem Balin ise, "Nehir ile klip çekimleri yapıyorduk. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise ifadesinde eski sevgili Ayaz'ı suçlayarak, "4 arkadaş salonu ortak açtık. Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.İddianamede 6 mağdur kadın var6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/bursa-merkezli-8-ilde-operasyon-yerlikaya-duyurdu-cok-sayida-kisi-yakalandi-1083388555.html
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sosyal medya fenomeni, fuhuş, fuhuş operasyonu, kerem balin, nehir ayaz, iddianame, tutuklama kararı, masaj salonu
sosyal medya fenomeni, fuhuş, fuhuş operasyonu, kerem balin, nehir ayaz, iddianame, tutuklama kararı, masaj salonu

Fenomenlerin 'fuhuş' çetesine operasyon: Kerem Balin'i eski sevgilisi ihbar etti

13:08 14.11.2024 (güncellendi: 13:12 14.11.2024)
fuhuş operasyonu
fuhuş operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
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İstanbul'da sosyal medya fenomeni Kerem Balin'in sahibi olduğu masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. Balin'in kendisi gibi fenomen olan sevgilisi Nehir Ayaz'ın ihbarıyla düzenlenen operasyonda yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Ataşehir'de masaj salonu işleten sosyal medya fenomeni Youtuber Kerem Balin'in salonuna geçen yıl fuhuş operasyonu düzenlendiği ortaya çıktı. Balin'i kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan sevgilisi Nehir Ayaz'ın ihbar ettiği ortaya çıkarken, Ayaz'ın Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattığı belirtildi. Yedi şüpheli hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
© ELYESA KARATEPE-AW329033Nehir Ayaz
Nehir Ayaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
Nehir Ayaz
© ELYESA KARATEPE-AW329033
Bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde geçen Şubat ayında eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtuber Kerem Balin, eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu anlaşıldı.

Müşterileri sosyal medya üzerinden buluyorlardı

İhbarda, Nehir Ayaz'ın kadınları pazarladığı, salona gelecek müşterileri kendisine ait Instagram hesabından iletişim kurarak temin ettiği belirtildi. Fenomen Nehir Ayaz kendisinin de içinde olduğu çeteyi çökertmek için ihbar yapan isimlerden birinin yine kendisi olduğunu ifade etti.
Ayaz, Balin'le birlikte olduğu süre içinde Denizli'de fuhuş yaptığını, fuhuş amacıyla internet üzerinden ilan verip, kazandığı paradan sevgilisine pay da verdiğini anlattı. Ayaz, Balin'in kuzeni ve eniştesinin de müşterilerin ulaşımını yaptığını ve onların da pay aldığını, bir süre sonra ayrıldıklarını ve yine de eski sevgilisinin eniştesinin kendisinden para aldığını belirtti. Daha sonra Balin’in İstanbul Ataşehir'de masaj salonu açıp masaj adı altında fuhuş yaptırarak para kazandıklarını öğrendiğini söyleyen Ayaz, akabinde bu durumu polise ihbar ettiğini ifade etti.
© ELYESA KARATEPE-AW329033Kerem Balin
Kerem Balin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
Kerem Balin
© ELYESA KARATEPE-AW329033

Suçlamaları kabul etmediler

Youtuber Kerem Balin ise, "Nehir ile klip çekimleri yapıyorduk. Nehir ile bir yakınlaşmamız oldu. Sonrasında benim hayatıma çok fazla müdahale ettiği için kendisinden ayrıldım. Youtube kanalım çalındı. Masaj sertifikam olduğu için salon açtım. Nehir iş yerimi öğrendikten sonra sürekli beni taciz etti. Fuhuş suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.
Tutuklanan diğer şüpheli Burak D. ise ifadesinde eski sevgili Ayaz'ı suçlayarak, "4 arkadaş salonu ortak açtık. Kerem'in sevgilisi Nehir kendisine takıntılı olduğu için bizim masaj salonumuzu öğrenmiş. Asılsız ihbar ve tehditlerde bulundu. Biz de bu sebeple dükkanı kapattık. Kesinlikle fuhuş işiyle ilgim yoktur" dedi.

İddianamede 6 mağdur kadın var

6 mağdur kadının yer aldığı iddianamede, aralarında Youtuber Kerem Balin'in ve fenomen sevgilisi Nehir Ayaz'ın de bulunduğu 7 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" suçundan 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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