https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/kainat-guzellik-yarismasinda-turkiyeyi-temsil-eden-ayliz-dumanin-eski-hali-sasirtti-iki-yilda-30-1090564059.html

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın eski hali şaşırttı: İki yılda 30 kilo verdi

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın eski hali şaşırttı: İki yılda 30 kilo verdi

Sputnik Türkiye

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi olan ve Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 20 yaşındaki Ayliz Duman'ın, eski hali sosyal... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T15:53+0300

2024-11-19T15:53+0300

2024-11-19T15:53+0300

yaşam

ayliz duman

miss universe

kainat güzellik yarışması

diyet

sağlıklı yaşam

kilo verme

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Meksika'da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 20 yaşındaki Ayliz Duman temsil etmişti. Yarışmada dereceye giremese de güzelliğiyle konuşulan Duman, sosyal medyanın gündemine 'eski hali' ile oturdu. Eski fotoğrafları paylaşılan Duman, iki yıl içerisinde 30 kilo verdiğini açıkladı. Fazla kilolarından spor ve sağlıklı beslenme ile kurtulduDuman yaptığı açıklamada sağlıklı beslenme ve sporla birlikte fazla kilolarından kurtulduğunu söylerken, "Çok kötü yorumlara maruz kaldığım oldu ama ben çok yani mutlu değildim, o şekilde mutlu olan insanlara hiçbir şekilde hani kilo verin tarzında şeyleri söyleyemem ama ben o şekilde mutsuzdum" dedi.90 kilodan düştüDuman sözlerini şöyle sürdürdü; "Kendimi düzene soktum sağlıklı beslendim, o düzenli hayatı çok sevmeye başladım, 90 kiloydum şu an 60 kiloyum. 2 yılımı aldı. Sağlıklı beslenme ve spor ile" ifadelerini kullandı.Ayliz Duman kimdir? Kainat Güzellik Yarışması'nda kaçıncı oldu?Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman, Almanya doğumlu ve Türkiye'de eğitimine devam ediyor. Genç yaşına rağmen iki dilde (İngilizce ve Almanca) akıcı konuşabilen Duman'ın, sadece güzelliğiyle değil, kültürel birikimi ve zekasıyla da öne çıktığı söyleniyor. Yarışma öncesinde üniversite sınavına hazırlanan Duman, şimdi Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor. Duman yarışmada dereceye giremedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/ayliz-duman-miss-turkey-ayliz-duman-estetikli-mi-ayliz-duman-estetik-ayliz-duman-kac-yasinda-1089285737.html

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