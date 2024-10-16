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Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu: 'Kainat Güzeli' olmak için yarışacak
Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu: 'Kainat Güzeli' olmak için yarışacak
Sputnik Türkiye
Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışması, heyecan dolu anlara sahne oldu ve zaferin sahibi Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki Almanya doğumlu genç model... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T12:22+0300
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kainat güzeli yarışması
kainat güzeli
kainat güzellik yarışması
kainat güzellik yarışması
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Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesini beklerken Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu.1.75 boyundaki genç güzel, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda İngilizce ve Almanca konuşabilme yeteneğiyle de jürinin beğenisini topladı. Aslında üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olan Duman, bir anda Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmasının zirvesine çıktı.Miss Universe yolculuğu başlıyorAyliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan Miss Universe 2024 (Kainat Güzeli) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmanın yapılacağı Arena CDMX'te dünya çapında güzellerle mücadele edecek olan Duman, tacını bu kez tüm dünya için takmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından hayranlar, genç modelin uluslararası platformda nasıl bir performans sergileyeceğini heyecanla bekliyor.Sosyal medyada büyük yankıAyliz Duman’ın Miss Universe Türkiye tacını kazanması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güzelliği, gençliği ve kendine güveniyle dikkat çeken Duman, Twitter ve Instagram gibi platformlarda binlerce övgü dolu yorum aldı. Kullanıcılar, Duman’ın sadece güzelliğiyle değil, temsil ettiği modern ve güçlü kadın imajıyla da gurur duyduklarını belirtti.Diğer finalistlere de büyük alkışAyliz Duman’ın birinciliği gölgesinde kalmadan, yarışmada dereceye giren diğer finalistler de büyük ilgi gördü. Yarışmada 2. İlayda Anık, 3. Sude Alkan, 4. Ezgi Yalçın ve 5. Menekşe Aras dereceye girerek jüriden tam not aldı. Her biri, Türkiye’nin en güzel kadınları arasında yer almayı başardı.Ayliz Duman Kimdir?Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman, Almanya doğumlu ve Türkiye'de eğitimine devam ediyor. Genç yaşına rağmen iki dilde (İngilizce ve Almanca) akıcı konuşabilen Duman'ın, sadece güzelliğiyle değil, kültürel birikimi ve zekasıyla da öne çıktığı söyleniyor. Yarışma öncesinde üniversite sınavına hazırlanan Duman, şimdi Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.Türkiye'yi temsil edecekAyliz Duman’ın Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olması, ülkenin uluslararası arenada ne kadar güçlü bir adayla yarışacağını gösteriyor. Türkiye'nin genç temsilcisi, sadece güzelliğiyle değil, modern Türk kadınının gücünü ve zarafetini tüm dünyaya göstermeyi hedeflediğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2024-rusya-guzeli-cuvasistan-cumhuriyetinden-valentina-alekseyeva-oldu-tip-egitimi-aliyor-1088895448.html
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Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu: 'Kainat Güzeli' olmak için yarışacak

12:22 16.10.2024 (güncellendi: 12:25 16.10.2024)
© FotoğrafAyliz Duman
Ayliz Duman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
© Fotoğraf
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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışması, heyecan dolu anlara sahne oldu ve zaferin sahibi Ayliz Duman oldu. 20 yaşındaki Almanya doğumlu genç model, sahnede sadece güzelliğiyle değil, zarafeti ve özgüveniyle de büyüledi. Şimdi gözler, Duman’ın Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edeceği Miss Universe 2024 finalinde.
Türkiye’nin yeni güzellik kraliçesini beklerken Miss Universe Türkiye 2024 tacının sahibi Ayliz Duman oldu.
© FotoğrafAyliz Duman
Ayliz Duman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
Ayliz Duman
© Fotoğraf
1.75 boyundaki genç güzel, sadece fiziksel özellikleriyle değil, aynı zamanda İngilizce ve Almanca konuşabilme yeteneğiyle de jürinin beğenisini topladı. Aslında üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olan Duman, bir anda Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmasının zirvesine çıktı.

Miss Universe yolculuğu başlıyor

Ayliz Duman, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentinde düzenlenecek olan Miss Universe 2024 (Kainat Güzeli) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Yarışmanın yapılacağı Arena CDMX'te dünya çapında güzellerle mücadele edecek olan Duman, tacını bu kez tüm dünya için takmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından hayranlar, genç modelin uluslararası platformda nasıl bir performans sergileyeceğini heyecanla bekliyor.
© FotoğrafAyliz Duman
Ayliz Duman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2024
Ayliz Duman
© Fotoğraf

Sosyal medyada büyük yankı

Ayliz Duman’ın Miss Universe Türkiye tacını kazanması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Güzelliği, gençliği ve kendine güveniyle dikkat çeken Duman, Twitter ve Instagram gibi platformlarda binlerce övgü dolu yorum aldı. Kullanıcılar, Duman’ın sadece güzelliğiyle değil, temsil ettiği modern ve güçlü kadın imajıyla da gurur duyduklarını belirtti.

Diğer finalistlere de büyük alkış

Ayliz Duman’ın birinciliği gölgesinde kalmadan, yarışmada dereceye giren diğer finalistler de büyük ilgi gördü. Yarışmada 2. İlayda Anık, 3. Sude Alkan, 4. Ezgi Yalçın ve 5. Menekşe Aras dereceye girerek jüriden tam not aldı. Her biri, Türkiye’nin en güzel kadınları arasında yer almayı başardı.

Ayliz Duman Kimdir?

Miss Universe Türkiye 2024 birincisi Ayliz Duman, Almanya doğumlu ve Türkiye'de eğitimine devam ediyor. Genç yaşına rağmen iki dilde (İngilizce ve Almanca) akıcı konuşabilen Duman'ın, sadece güzelliğiyle değil, kültürel birikimi ve zekasıyla da öne çıktığı söyleniyor. Yarışma öncesinde üniversite sınavına hazırlanan Duman, şimdi Türkiye’yi dünya sahnesinde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye'yi temsil edecek

Ayliz Duman’ın Miss Universe yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olması, ülkenin uluslararası arenada ne kadar güçlü bir adayla yarışacağını gösteriyor. Türkiye'nin genç temsilcisi, sadece güzelliğiyle değil, modern Türk kadınının gücünü ve zarafetini tüm dünyaya göstermeyi hedeflediğini aktardı.
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