https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/izmirde-cocugunun-bogazina-bicak-dayayan-zanli-tutuklandi-1090555932.html

İzmir’de çocuğunun boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı

İzmir’de çocuğunun boğazına bıçak dayayan zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Burdur’da eşini tehdit ederek 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayan Ş.A., İzmir Karabağlar’da yakalanarak tutuklandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T13:12+0300

2024-11-19T13:12+0300

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türkiye

izmir

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Burdur’da yaşayan Ş.A. (32), boşanma aşamasında olduğu eşi F.A.’yı görüntülü arayarak tehditler savurdu ve 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. Dehşet anları sırasında anne, görüntüleri telefondan izlerken olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Paylaşımların ardından İzmir Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonla Ş.A., Karabağlar’da yakalanarak gözaltına alındı.Polis ekipleri, sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından Ş.A.’yı kısa sürede yakaladı. Zanlı, "silahla tehdit" suçundan (TCK 106/2a) tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Çocuklar devlet korumasındaÇiftin 7 yaşındaki Y.C.A. ve 3 yaşındaki B.A. isimli iki çocuğu olduğu öğrenildi. İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, iki çocuğu da Karşıyaka Çocuk Yurdu’nda koruma altına aldı. Yetkililer, anne ve çocukların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.Soruşturma devam ediyorAdli makamlar, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, çocukların güvenliği ve psikolojik desteği için uzmanlar görevlendirildi. Aile içi şiddet olaylarının ciddiyeti bir kez daha gözler önüne serilirken, sosyal medyada vatandaşlar zanlının en ağır cezayı alması için çağrıda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rizede-heyelan-olu-ve-yaralilar-var-1090539260.html

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