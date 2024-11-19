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Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var
Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var
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Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak kütlesi, bir apartmanın giriş katlarını doldurdu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi’nde bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, bir siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarına doldu. Toprak altında kalan bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.Tahliye çalışmaları hızla başladıHeyelan sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, apartmandaki sakinleri hızlı bir şekilde tahliye etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, heyelanın ardından bölgede güvenlik önlemleri aldı ve riskli alanlar boşaltıldı.1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralıİlk belirlemelere göre, toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmazken, yaralıların tedavisi devam ediyor.Bölgede heyelan riski devam ediyorBölgedeki yoğun yağışların heyelan riskini artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.Yetkililerden açıklamaOlayla ilgili açıklama yapan yerel yetkililer, "Bölgede yağışların ardından heyelan riski yükseliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.
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rize heyelan, rize son dakika
rize heyelan, rize son dakika

Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

08:53 19.11.2024 (güncellendi: 09:04 19.11.2024)
© İHA / ADEM GÜNGÖR - HASAN FEHMİ DEMİR - TOLGA ŞAHİN-AW136952Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© İHA / ADEM GÜNGÖR - HASAN FEHMİ DEMİR - TOLGA ŞAHİN-AW136952
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Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak kütlesi, bir apartmanın giriş katlarını doldurdu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Apartmandaki diğer sakinler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tahliye edildi. İşte detaylar...
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi’nde bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, bir siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarına doldu. Toprak altında kalan bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Tahliye çalışmaları hızla başladı

Heyelan sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, apartmandaki sakinleri hızlı bir şekilde tahliye etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, heyelanın ardından bölgede güvenlik önlemleri aldı ve riskli alanlar boşaltıldı.

1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

İlk belirlemelere göre, toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmazken, yaralıların tedavisi devam ediyor.

Bölgede heyelan riski devam ediyor

Bölgedeki yoğun yağışların heyelan riskini artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerden açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan yerel yetkililer, "Bölgede yağışların ardından heyelan riski yükseliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.
Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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