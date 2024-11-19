https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rizede-heyelan-olu-ve-yaralilar-var-1090539260.html

Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak kütlesi, bir apartmanın giriş katlarını doldurdu. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T08:53+0300

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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Çarşıbaşı Mahallesi’nde bir heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak kütlesi, bir siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarına doldu. Toprak altında kalan bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.Tahliye çalışmaları hızla başladıHeyelan sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, apartmandaki sakinleri hızlı bir şekilde tahliye etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, heyelanın ardından bölgede güvenlik önlemleri aldı ve riskli alanlar boşaltıldı.1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralıİlk belirlemelere göre, toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi. Ölen kişinin kimliği henüz açıklanmazken, yaralıların tedavisi devam ediyor.Bölgede heyelan riski devam ediyorBölgedeki yoğun yağışların heyelan riskini artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğunu ve önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.Yetkililerden açıklamaOlayla ilgili açıklama yapan yerel yetkililer, "Bölgede yağışların ardından heyelan riski yükseliyor. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

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