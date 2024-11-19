DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli

“Sayın Bahçeli keşke Öcalan gelsin konuşsun diyebilseydi, Sayın Bahçeli terörist başı gelsin konuşsun dedi. Sıkıntı burada. Cumhurbaşkanımızın anayasaya göre bir hükümlüyü affetme yetkisi var. Bu sınırlı bir yetki; sürekli hastalık ya da yaşlılık sebebiyle affedebiliyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan hasta, yaşlandı, bunu gerekçe olarak affedebilir mi? O onun takdirinde, ama yetkisi var. Sayın Bahçeli ‘Bu terör mutlaka bitirilmeli. Bir öncülük yapmak gerekiyorsa, nasıl ki ben DEM’lilerin elini sıktım, bir başlangıç yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız da eğer affederse bu terörist başını, biz bugüne kadar yapılanları bundan sonra huzurumuzu, bundan sonraki milli bütünlüğümüzü konsolide edebilmek için bağrımıza taş basacağız. Bunu buradan ilan ediyorum’ dese bundan çok daha iyiydi. Devlet Bahçeli gibi bir siyasetçinin terörist başı Meclis’e gelsin buradan çağrı yapsın demesi en hafif deyimiyle olayı olması gereken anlamından uzaklaştırmak derim. Çözüme gidecek yolun önermesi bu değil ve kendisinin de buna inanmadığını düşünürüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Biz bir an önce bu terör mekanizmalarının yok edilmesi için Kandil Dağını, Cudi Dağını ya da Güney sınırımızın 40 km ötesini sürekli bombalamak yerine bunları elinde tutan mekanizma Amerika ile oturup kartları açmamız gerekiyor.“