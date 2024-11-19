Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Milliler, Karadağ deplasmanında: 'Bu maçı kazanırsa direkt grup lideri olacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Vatandaş Kürt politikasında ortada somut bir sorun görmüyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yenidoğan Çetesi davası: 'Hastane sahiplerinin bundan haberi olmaması mümkün değildi'
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Uluslar Ligi’nde üst seviyeye nasıl çıkılır?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Avrupa’da resmen savaş ekonomisi şartlarını yaşatıyorlar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
SGK vampirleri kimler?
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus yönetmen Nikolay Lebedev İstanbul'da konuştu: Son filmimin çekiminde setteki üç kişi ölümden döndü
19:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
ANKARA FARKI
Türkiye’nin iç ve dış politikasında yaşanan gelişmelerin özel konuklarla birlikte masaya yatırıldığı ve Ankara’nın nabzının tutulduğu İsmet Özçelik’le Ankara Farkı, her salı ve perşembe Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/1090563009.html
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
Sputnik Türkiye
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalede... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T15:03+0300
2024-11-20T13:35+0300
ankara farki
radyo
disiplin kurulu
teğmen
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
demorkatik sol parti (dsp)
önder aksakal
recep tayyip erdoğan
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090600630_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e0023e9670fa630c2aa14ba9b06727de.jpg
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Aksakal programda, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, teğmenler meselesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamalarını değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Aksakal programda, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, teğmenler meselesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamalarını değerlendirdi. Aksakal, şu mesajları verdi:‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her ferdi Mustafa Kemal’in askeridir’‘Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahil olmalı’‘ABD bölgemizde kukla Kürt devleti kurmaya çalışıyor’‘ABD Kıbrıs’a yığınak yapıyor, hedefi KKTC toprakları’‘Bahçeli’nin Öcalan açıklaması yanlış oldu’‘Milli eğitim bakanı sözlerine dikkat etmeli’
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090600630_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_801e3ff0b6bd60dfbc8c8d7a901b5578.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
teğmenler ihraç, teğmenler ihraç edildi mi, teğmenler son dakika, teğmenler ne oldu, teğmenler görevden alındı mı, teğmenler yemin, teğmenler olayı, teğmenler kararı, milli eğitim bakanı laiklik, milli eğitim bakanı ne dedi, milli eğitim bakanı'nın son açıklaması
teğmenler ihraç, teğmenler ihraç edildi mi, teğmenler son dakika, teğmenler ne oldu, teğmenler görevden alındı mı, teğmenler yemin, teğmenler olayı, teğmenler kararı, milli eğitim bakanı laiklik, milli eğitim bakanı ne dedi, milli eğitim bakanı'nın son açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli

15:03 19.11.2024 (güncellendi: 13:35 20.11.2024)
ANKARA FARKI
DSP Genel Başkanı Aksakal: Cumhurbaşkanı Erdoğan teğmenler konusuna müdahale etmeli
Abone ol
- Sputnik Türkiye
İsmet Özçelik
Tüm yazılar
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, ihraç istemiyle disipline sevk edilen teğmenler ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalede bulunması gerektiğini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her ferdi Mustafa Kemal’in askeri olduğunu belirten Aksakal, “Bizim bu konuları manipüle edip siyasete alet etmememiz gerekiyor” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıklamıştı.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oldu. Aksakal programda, Bahçeli'nin Öcalan çıkışı, teğmenler meselesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamalarını değerlendirdi. Aksakal, şu mesajları verdi:

‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her ferdi Mustafa Kemal’in askeridir’

“Bizim bu önyargılı davranışlardan kurtulmamız gerekiyor. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiçbir ferdinin Mustafa Kemal’in askeriyiz diye bağırma ihtiyacı olmamalı. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her ferdi bu Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal’in askeridir. Kurtuluş savaşında kazma, kürek savaşanlar da Mustafa Kemal’in o dönemden beri askeridir, bu Cumhuriyet rejiminin savunucusudur. Bizim bunları manipüle edip siyasete alet etmememiz gerekiyor.”

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahil olmalı’

“Buna mutlaka Sayın Cumhurbaşkanının müdahil olması gerekiyor Silahlı Kuvvetlerin başı olarak, başkomutan olarak bu konuya müdahil olup kendi iç düzeni içerisinde halledilmesi yönünde bir telkinde bulunması gerekiyor. Teğmenlerin maaş kesintisine uğrama gibi yöntemlerle telkinde bulunması gerekir. Bu sorunun toplumda tartışmaya yol açmayacak bir şekilde çözülmesi daha doğrudur. Teğmenler yeni mezun olmanın heyecanıyla bu hareketi yapmışlarsa bunun buna göre değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda devreye girmesi doğru olacaktır.”

‘ABD bölgemizde kukla Kürt devleti kurmaya çalışıyor’

“Amerika Birleşik Devletleri sözde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor. Küresel emperyalizm bölgemizde bir devlet kurma çalışması yapıyor ve bunun içerisine de Türkiye’nin topraklarını da katmaya çalışıyorlar. 40 senedir bir vekâlet savaşı sürdürdükleri bir terör örgütü var. Bu terör örgütünün eliyle bizim toplumsal düzenimiz, huzurumuz, devlet işleyişimiz, ekonomik altyapımız iğdiş ediliyor. Türk devleti hakikaten büyük bir devlet. Yeter ki başında inançlı, kararlı, bilinçli kadrolar olsun. Belki zaman zaman savrulmalar olmuş olabilir ama sonuç itibariyle iktidarlar devletin kırmızı çizgisi üzerinde devam etmeyi sürdürüyorlar. Ben bu kargaşaların tamamen emperyalist sistemin hizmetine yarayacak şekilde yürütüldüğünü ve koordine edildiğini düşünüyorum. Türkiye’de hiç tartışmamamız gereken bazı konuları günlerce tartışır noktaya getiriliyoruz, bizim bundan bir an önce sıyrılmamız gerekiyor.”

‘ABD Kıbrıs’a yığınak yapıyor, hedefi KKTC toprakları’

“Amerika Kıbrıs’a çok ciddi bir yığınak yapıyor. Bunun adı hiçbir şekilde İsrail ile Hizbullah çatışmasının olası sonuçlarına yönelik kontrol amacı taşımıyor bize göre. Bunun tek bir amacı vardır; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıdır ve Doğu Akdeniz’de tam hâkimiyet kurma amacıyladır. Çok uyanık olmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. Kuruluş yıldönümünü kutladık. Oraya gittik ve orada şöyle bir algı yayılmaya çalışılıyor; ‘siz kimsiniz?’ diye sorduklarında ‘Ben Türkçe konuşan Kıbrıslıyım’ diyor. Bunu demeye başlattılar oradaki gençlere. Bu çok tehlikeli bir süreç. Öncelikle KKTC’nin ve Milli Eğitim bakanlığının ve İçişleri bakanlığının denetlemesi gerekiyor. Ancak hepsinden önemlisi Kıbrıs’ın 3 garantör ülkesinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özel ekiplerle kontrol altına alması lazım ve bunu mutlaka bertaraf etmeliyiz. Türkiye Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir parçası olarak yeni bir statüye kavuşturmayı gündemine almalıdır. Bunun başka çıkar yolu yoktur.”

‘Bahçeli’nin Öcalan açıklaması yanlış oldu’

“Sayın Bahçeli keşke Öcalan gelsin konuşsun diyebilseydi, Sayın Bahçeli terörist başı gelsin konuşsun dedi. Sıkıntı burada. Cumhurbaşkanımızın anayasaya göre bir hükümlüyü affetme yetkisi var. Bu sınırlı bir yetki; sürekli hastalık ya da yaşlılık sebebiyle affedebiliyor. Diyelim ki Abdullah Öcalan hasta, yaşlandı, bunu gerekçe olarak affedebilir mi? O onun takdirinde, ama yetkisi var. Sayın Bahçeli ‘Bu terör mutlaka bitirilmeli. Bir öncülük yapmak gerekiyorsa, nasıl ki ben DEM’lilerin elini sıktım, bir başlangıç yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız da eğer affederse bu terörist başını, biz bugüne kadar yapılanları bundan sonra huzurumuzu, bundan sonraki milli bütünlüğümüzü konsolide edebilmek için bağrımıza taş basacağız. Bunu buradan ilan ediyorum’ dese bundan çok daha iyiydi. Devlet Bahçeli gibi bir siyasetçinin terörist başı Meclis’e gelsin buradan çağrı yapsın demesi en hafif deyimiyle olayı olması gereken anlamından uzaklaştırmak derim. Çözüme gidecek yolun önermesi bu değil ve kendisinin de buna inanmadığını düşünürüm. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Biz bir an önce bu terör mekanizmalarının yok edilmesi için Kandil Dağını, Cudi Dağını ya da Güney sınırımızın 40 km ötesini sürekli bombalamak yerine bunları elinde tutan mekanizma Amerika ile oturup kartları açmamız gerekiyor.“

‘Milli eğitim bakanı sözlerine dikkat etmeli’

“Siyasette bir söz vardır; Siyaset adamlarının ne söyleyeceklerine değil ne söylemeyeceklerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı'nın bu sözü sarf etmesi ne kadar anlamsız ve abesse devletlerin ülkesi, milleti olmaz gibi saçma bir açıklama yapmak da Meclis Başkanları'nın yapacağı iş değildi mesela. Bu da aynı şekilde ambiyanslı bir toplantıda tırnak içinde gaza gelmenin sonucunda ortaya çıkmış bir laftır. Yani kafanızın arkasındakileri ön plana çıkarma refleksidir. Hakikaten bilinçli bir siyasetçi bunu iktidar kanadı adına söylüyorum, her gün iki rekât Atatürk için şükür namazı kılması lazım. İmam hatipleri kuran, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Atatürk. İnançlı insanlarla birlikte, hep beraber Hacı Bayram-ı Veli camiisinde namazını kılıp gelip Cumhuriyeti ilan eden kişi Atatürk. Atatürk’ü din düşmanı gibi algılatmaya çalışır ve onu zaafiyete uğratırsanız devletin hücreleri ile oynuyorsunuz demektir. Bu devleti yok edersiniz.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала