https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/istanbul-bogazinin-ugursuz-yalisi-sahiplerinin-basini-yakti-1090578214.html

İstanbul Boğaz'ının 'uğursuz yalısı' sahiplerinin başını yaktı

İstanbul Boğaz'ının 'uğursuz yalısı' sahiplerinin başını yaktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğaz'ında bulunan Sadıkoğlu Yalısı uğursuz olduğu iddiası nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Bebek ilçesinde bulunan yalının zengin sahiplerinin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T22:39+0300

2024-11-19T22:39+0300

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Boğaz'da bulunan Sadıkoğlu Yalısı sahiplerine yaşattıkları olumsuzluklar nedeniyle sosyete arasında uğursuz yalı ismini aldı.Sosyal medya ve basında gündem olan Sadıkoğlu Yalısı hakkında Bülent Cankurt köşesinde 'Uğursuz Yalı' hikayesini anlattı. İstanbul Boğaz'ının Bebek tarafında bulunan Sadıkoğlu Yalısı'nın ilk sahibi Kahraman Sadıkoğlu'nun Dubai'de yaptığı işte batmasıyla yalı 5 milyon dolar karşılığında satıldı. Yalının ikinci sahibi iş insanı Emin Hitay'ın da işlerinin bozulduğu ve 2019 yılında Habib Cem Bahadır'a satıldığı o dönem gazetelerde gündem olmuştu. 5 yıl boyunca yalıda oturan Bahadır ailesinin yalısına da bir hafta önce haciz geldi. İşçilerin açtığı tazminat davasını kaybeden ailenin yalıyı kaybettiği iddia edildi. Sadıkoğlu Yalısı'nda oturan zenginlerin batması sosyal medyada gündem olurken yalı Uğursuz Yalı olarak anıldı.Sadıkoğlu Yalısı nerede?Uğursuz Yalı olarak tanınan Sadıkoğlu Yalısı İstanbul Boğazı'nın Bebek sınırları içerisinde bulunuyor. 1970'li yıllarda Boğaz Köprüsü yapımında istimlak edilen yalı daha sonra Sadıkoğlu ailesinin oldu.

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uğursuz yalı, sadıkoğlu yalısı