https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/istanbulda-film-gibi-soygun-yalinin-kapisina-kamyonet-dayayarak-130-milyon-liralik-doviz-calindi-1084680165.html

İstanbul'da film gibi soygun: Yalının kapısına kamyonet dayayarak 130 milyon liralık döviz çalındı

İstanbul'da film gibi soygun: Yalının kapısına kamyonet dayayarak 130 milyon liralık döviz çalındı

Sputnik Türkiye

Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda yaşanan olayda Yalı'daki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T12:02+0300

2024-06-10T12:02+0300

2024-06-10T12:04+0300

sarıyer

yalı

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yaşam

istanbul

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Dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen olayda, yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan A.Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı.A.Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı.Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.Özel güvenlik plan yapıp gece şirketi soyduDaha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ü.E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.130 milyon liralık dövizi çuvallara doldurdularKimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi A. Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.'Yalıyı soyup kaçtıklarını duydum'Olayla ilgili konuşan M.A “Ben sabah Kireçburnu sahilinde yürüyordum. Bir yalının önünde polis topluluğu olduğunu gördüm, geçtim gittim. Gün içinde yalının bekçisinin yalıyı soyup kaçtığını duydum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/istanbulda-bakkalda-silah-ticareti-yapan-supheli-tutuklandi-1084678631.html

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