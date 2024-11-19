https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/herkesin-bekledigi-zaman-geldi-kritik-uyari-yayinlandi-meteoroloji-marmara-dahil-bir-cok-bolgeye-1090535106.html

Herkesin beklediği zaman geldi, kritik uyarı yayınlandı: Meteoroloji Marmara dahil bir çok bölgeye 'Kar geliyor' dedi

Herkesin beklediği zaman geldi, kritik uyarı yayınlandı: Meteoroloji Marmara dahil bir çok bölgeye 'Kar geliyor' dedi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, bu hafta etkili olacak lodos, ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı için kritik uyarılar yaptı. Çarşamba günü başlayacak kuvvetli lodos 3 gün... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T06:52+0300

2024-11-19T06:52+0300

2024-11-19T07:06+0300

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Meteoroloji haritayı güncelledi ve yurt genelinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Çarşamba günü başlayacak olan kuvvetli lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabilir.CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli rüzgârların yanı sıra yağışların etkili olacağını belirtti. “Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara, Akdeniz ve Ege’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları görülebilir” dedi.Ani sıcaklık değişiklikleriLodosla birlikte hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanacak. Çarşamba günü kuzey bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ancak hafta sonu hızla düşerek bazı bölgelerde 10 derecenin altına inecek.Bugün 10 kentte sarı kod alarmıMeteoroloji, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için “sarı kod” uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.Hangi bölgelerde kar bekleniyor?Tahminlere göre, hafta sonu itibarıyla:Rüzgâr ve yağış şiddetini arttıracakRüzgârın güney yönlerden kuvvetli esmesi, yağışların ise Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.Uzmanlardan uyarılarMeteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimleri ve lodosun yaratacağı risklere karşı dikkatli olunmasını öneriyor:Detaylı hava durumu tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre:Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumuBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava etkili olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar bekleniyor. Sarı kod verilen illerde dikkatli olunması istendi. İşte tüm şehirler için detaylı hava durumu tahmini…Marmara’da parçalı bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi’nde hava parçalı bulutluEge Bölgesi’nde genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.Kuzey Ege’de rüzgar kuzey yönlerden, Güney Ege’de kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyorAkdeniz Bölgesi’nde, özellikle Hatay ve Mersin çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.İç Anadolu’da çok bulutlu hava hakimİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Batı Karadeniz’de sağanak yağışlarBatı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.Orta ve Doğu Karadeniz’de YAĞIŞLAR GÖRÜLECEKOrta ve Doğu Karadeniz’de, bölge genelinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve karDoğu Anadolu Bölgesi’nde, bölge genelinde yağışlar etkili olacak, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur bekleniyorGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, öğle saatlerinde doğu kesimlerde hafif sağanak yağış görülebilir.Denizlerde hava durumuDenizlerde genel olarak fırtına beklenmiyor.

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