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Herkesin beklediği zaman geldi, kritik uyarı yayınlandı: Meteoroloji Marmara dahil bir çok bölgeye 'Kar geliyor' dedi
Herkesin beklediği zaman geldi, kritik uyarı yayınlandı: Meteoroloji Marmara dahil bir çok bölgeye 'Kar geliyor' dedi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, bu hafta etkili olacak lodos, ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı için kritik uyarılar yaptı. Çarşamba günü başlayacak kuvvetli lodos 3 gün... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T06:52+0300
2024-11-19T07:06+0300
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Meteoroloji haritayı güncelledi ve yurt genelinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Çarşamba günü başlayacak olan kuvvetli lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabilir.CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli rüzgârların yanı sıra yağışların etkili olacağını belirtti. “Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara, Akdeniz ve Ege’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları görülebilir” dedi.Ani sıcaklık değişiklikleriLodosla birlikte hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanacak. Çarşamba günü kuzey bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ancak hafta sonu hızla düşerek bazı bölgelerde 10 derecenin altına inecek.Bugün 10 kentte sarı kod alarmıMeteoroloji, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için “sarı kod” uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.Hangi bölgelerde kar bekleniyor?Tahminlere göre, hafta sonu itibarıyla:Rüzgâr ve yağış şiddetini arttıracakRüzgârın güney yönlerden kuvvetli esmesi, yağışların ise Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.Uzmanlardan uyarılarMeteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimleri ve lodosun yaratacağı risklere karşı dikkatli olunmasını öneriyor:Detaylı hava durumu tahminiMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre:Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumuBugün hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava etkili olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar bekleniyor. Sarı kod verilen illerde dikkatli olunması istendi. İşte tüm şehirler için detaylı hava durumu tahmini…Marmara’da parçalı bulutlu hava hakimMarmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.Ege Bölgesi’nde hava parçalı bulutluEge Bölgesi’nde genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.Kuzey Ege’de rüzgar kuzey yönlerden, Güney Ege’de kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyorAkdeniz Bölgesi’nde, özellikle Hatay ve Mersin çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.İç Anadolu’da çok bulutlu hava hakimİç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.Batı Karadeniz’de sağanak yağışlarBatı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.Orta ve Doğu Karadeniz’de YAĞIŞLAR GÖRÜLECEKOrta ve Doğu Karadeniz’de, bölge genelinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve karDoğu Anadolu Bölgesi’nde, bölge genelinde yağışlar etkili olacak, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur bekleniyorGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, öğle saatlerinde doğu kesimlerde hafif sağanak yağış görülebilir.Denizlerde hava durumuDenizlerde genel olarak fırtına beklenmiyor.
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Herkesin beklediği zaman geldi, kritik uyarı yayınlandı: Meteoroloji Marmara dahil bir çok bölgeye 'Kar geliyor' dedi

06:52 19.11.2024 (güncellendi: 07:06 19.11.2024)
© AAİstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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Meteoroloji, bu hafta etkili olacak lodos, ani sıcaklık düşüşleri ve kar yağışı için kritik uyarılar yaptı. Çarşamba günü başlayacak kuvvetli lodos 3 gün sürecek, ardından sıcaklıklar hızla düşerek kar yağışını beraberinde getirecek. Bugün 10 kent için sarı kodlu alarm verilirken, Marmara dahil birçok bölgede yoğun yağış bekleniyor.
Meteoroloji haritayı güncelledi ve yurt genelinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Çarşamba günü başlayacak olan kuvvetli lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine yol açabilir.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli rüzgârların yanı sıra yağışların etkili olacağını belirtti. “Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara, Akdeniz ve Ege’de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları görülebilir” dedi.

Ani sıcaklık değişiklikleri

Lodosla birlikte hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanacak. Çarşamba günü kuzey bölgelerde sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ancak hafta sonu hızla düşerek bazı bölgelerde 10 derecenin altına inecek.
İstanbul: Perşembe günü 20 dereceyi aşacak sıcaklıklar, Cumartesi günü şiddetli yağmurla birlikte 10 dereceye kadar düşecek.
Karadeniz ve İç Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bugün 10 kentte sarı kod alarmı

Meteoroloji, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için “sarı kod” uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Hangi bölgelerde kar bekleniyor?

Tahminlere göre, hafta sonu itibarıyla:
Doğu Anadolu’nun yüksekleri,
Marmara’nın güneydoğusu,
Karadeniz’in iç kesimleri yoğun kar yağışına sahne olacak.

Rüzgâr ve yağış şiddetini arttıracak

Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli esmesi, yağışların ise Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Uzmanlardan uyarılar

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimleri ve lodosun yaratacağı risklere karşı dikkatli olunmasını öneriyor:
Çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri ihtimaline karşı önlemler alınmalı.
Şiddetli yağışların yaratabileceği sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

Detaylı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre:
Yağışlı Bölgeler: Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmı, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu.
Hava Durumu: Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar durumu

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak hafta sonu sıcaklıklar hızla düşecek.
Rüzgâr: Güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, Marmara, Ege ve İç Anadolu’da parçalı bulutlu hava etkili olurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yağmur ve kar bekleniyor. Sarı kod verilen illerde dikkatli olunması istendi. İşte tüm şehirler için detaylı hava durumu tahmini…

Marmara’da parçalı bulutlu hava hakim

Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
Bursa: 16°C
Edirne: 15°C
İstanbul: 14°C
Kocaeli: 16°C
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde hava parçalı bulutlu

Ege Bölgesi’nde genel olarak parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Afyonkarahisar: 13°C
Denizli: 17°C
İzmir: 17°C
Manisa: 17°C
Kuzey Ege’de rüzgar kuzey yönlerden, Güney Ege’de kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor

Akdeniz Bölgesi’nde, özellikle Hatay ve Mersin çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek.
Adana: 20°C
Antalya: 20°C (doğu ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak)
Hatay: 17°C
Mersin: 20°C (batı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak)

İç Anadolu’da çok bulutlu hava hakim

İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Ankara: 11°C
Eskişehir: 12°C
Kayseri: 13°C
Konya: 12°C

Batı Karadeniz’de sağanak yağışlar

Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim, bazı illerde sağanak yağış etkili olacak.
Bolu: 13°C
Düzce: 15°C
Kastamonu: 12°C (ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağış)
Zonguldak: 14°C (hafif sağanak yağış)

Orta ve Doğu Karadeniz’de YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Orta ve Doğu Karadeniz’de, bölge genelinde yağmur ve sağanak beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.
Amasya: 14°C (ilk saatlerde sağanak yağış)
Samsun: 17°C (aralıklı sağanak yağış)
Tokat: 12°C (öğle saatlerinde hafif sağanak)
Trabzon: 16°C (aralıklı sağanak yağış)

Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, bölge genelinde yağışlar etkili olacak, yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
Erzurum: 7°C (yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar)
Kars: 7°C (yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar)
Malatya: 12°C (parçalı ve çok bulutlu)
Van: 10°C (yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar)

Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur bekleniyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, öğle saatlerinde doğu kesimlerde hafif sağanak yağış görülebilir.
Diyarbakır: 15°C (öğle saatlerinde hafif sağanak)
Gaziantep: 15°C
Siirt: 16°C (öğle saatlerinde hafif sağanak)
Şanlıurfa: 17°C (doğusu hafif sağanak yağışlı)

Denizlerde hava durumu

Denizlerde genel olarak fırtına beklenmiyor.
Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak yağış
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan orta kuvvette rüzgar
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esen rüzgar
Akdeniz: Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar, batı yönlü rüzgarlar
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