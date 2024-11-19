https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/et-ve-sut-kurumundan-kirmizi-et-fiyatlarinin-fahis-artacagi-iddialarina-yanit-1090555018.html
Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarının 'fahiş' artacağı iddialarına yanıt
Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarının 'fahiş' artacağı iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Kırmızı et fiyatlarında alarm şeklindeki haberlerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Fahiş fiyat artışını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T12:30+0300
2024-11-19T12:30+0300
2024-11-19T12:30+0300
ekonomi
kırmızı et
et ve süt kurumu (esk)
et ve süt kurumu
fahiş fiyat
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Bir süredir başta sosyal medya olmak üzere bir çok platformda 'kırmızı et fiyatlarında fahiş artış olacak' şeklindeki ifadelerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Kurum yeteri kadar kırmızı et stoğu bulunduğunu ve fahiş fiyat artışına neden olacak bir durum olmadığını vurguladı. Kırmızı ette alarm açıklamasıEt ve Süt Kurumu (ESK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı. Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/tagsis-yapan-firmalar-ifsa-edildi-unlu-markanin-icinden-cikanlar-sasirtti-vucutta-hasar-vermedigi-1090418410.html
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kırmızı et, et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, fahiş fiyat
kırmızı et, et ve süt kurumu (esk), et ve süt kurumu, fahiş fiyat
Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarının 'fahiş' artacağı iddialarına yanıt
Kırmızı et fiyatlarında alarm şeklindeki haberlerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Fahiş fiyat artışını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek spekülatif iddialara itibar etmeyin diyerek uyardı.
Bir süredir başta sosyal medya olmak üzere bir çok platformda 'kırmızı et fiyatlarında fahiş artış olacak' şeklindeki ifadelerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Kurum yeteri kadar kırmızı et stoğu bulunduğunu ve fahiş fiyat artışına neden olacak bir durum olmadığını vurguladı.
Kırmızı ette alarm açıklaması
Et ve Süt Kurumu (ESK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı. Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir. Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz."