Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarının 'fahiş' artacağı iddialarına yanıt

Et ve Süt Kurumu'ndan, kırmızı et fiyatlarının 'fahiş' artacağı iddialarına yanıt

Kırmızı et fiyatlarında alarm şeklindeki haberlerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Fahiş fiyat artışını gerektirecek bir durum olmadığını belirterek... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

Bir süredir başta sosyal medya olmak üzere bir çok platformda 'kırmızı et fiyatlarında fahiş artış olacak' şeklindeki ifadelerle ilgili Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. Kurum yeteri kadar kırmızı et stoğu bulunduğunu ve fahiş fiyat artışına neden olacak bir durum olmadığını vurguladı. Kırmızı ette alarm açıklamasıEt ve Süt Kurumu (ESK), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu aktarıldı. Kurumun, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri aldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

