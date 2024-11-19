https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-nato-resmen-rusyayla-savas-halinde-olacak-1090546627.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: NATO resmen Rusya’yla savaş halinde olacak
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: NATO resmen Rusya’yla savaş halinde olacak
Sputnik Türkiye
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Kiev rejiminin Rusya’deki hedeflere saldırılarda ATACMS füzelerini kullanması halinde NATO'nun kendini resmen... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T10:52+0300
2024-11-19T10:52+0300
2024-11-19T11:02+0300
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Karin Kneissl, Telegram paylaşımında, “ATACMS füzelerinin yardımıyla Rusya'nın derinliklerine saldırıların düzenlenmesi halinde neler olabilir? NATO resmen Rusya’yla savaşa girmiş olur. Bu, yeni ABD Başkanı Trump için bir öncelik değil. Belki de Amerikan hiyerarşisinde sarsıntılar, istifalar olacak” ifadesini kullandı.Donald Trump’ın 2021'de Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle ABD ordusu saflarında ‘ayıklama’ planladığını ve bu nedenle bazı yetkililerin pozisyonlarını kaybedebileceğini ifade eden Avusturyalı diplomat, Avrupa Birliği ve ABD'nin bu durumdan bir çıkış yolu bulması gerekeceğini kaydetti.Yeni ABD Başkanının Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmayı reddederek sorunu Avrupa ülkelerine bırakabileceğini yazan Kneissl, “bir zamanlar Avrupa olan şeyin kalıntıları” olarak nitelendirdiği Avrupa Birliği için askeri retoriğin büyük bir sorun haline geldiğini savundu.New York Times gazetesi, önceki gün ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın, ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, ABD'nin uzun menzilli silahlarının 'Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak üzere' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-kiev-londra-yuzunden-kendini-nasil-bir-krizin-icinde-buldugunu-uzun-sure-unutmayacak-1090538362.html
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avusturya, karin kneissl, abd, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, füze saldırısı, atacms, donald trump, abd ordusu, avrupa birliği, the new york times (nyt), dmitriy peskov, vladimir putin, nato, savaş
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: NATO resmen Rusya’yla savaş halinde olacak
10:52 19.11.2024 (güncellendi: 11:02 19.11.2024)
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Kiev rejiminin Rusya’deki hedeflere saldırılarda ATACMS füzelerini kullanması halinde NATO'nun kendini resmen Rusya’yla savaş halinde bulacağını belirtti.
Karin Kneissl, Telegram paylaşımında, “ATACMS füzelerinin yardımıyla Rusya'nın derinliklerine saldırıların düzenlenmesi halinde neler olabilir? NATO resmen Rusya’yla savaşa girmiş olur. Bu, yeni ABD Başkanı Trump için bir öncelik değil. Belki de Amerikan hiyerarşisinde sarsıntılar, istifalar olacak” ifadesini kullandı.
Donald Trump’ın 2021'de Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle ABD ordusu saflarında ‘ayıklama’ planladığını ve bu nedenle bazı yetkililerin pozisyonlarını kaybedebileceğini ifade eden Avusturyalı diplomat, Avrupa Birliği ve ABD'nin bu durumdan bir çıkış yolu bulması gerekeceğini kaydetti.
Yeni ABD Başkanının Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmayı reddederek sorunu Avrupa ülkelerine bırakabileceğini yazan Kneissl, “bir zamanlar Avrupa olan şeyin kalıntıları” olarak nitelendirdiği Avrupa Birliği için askeri retoriğin büyük bir sorun haline geldiğini savundu.
New York Times gazetesi, önceki gün ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın, ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, ABD'nin uzun menzilli silahlarının 'Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak üzere' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.