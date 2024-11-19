https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-kiev-londra-yuzunden-kendini-nasil-bir-krizin-icinde-buldugunu-uzun-sure-unutmayacak-1090538362.html

Rusya: Kiev, Londra yüzünden kendini nasıl bir krizin içinde bulduğunu uzun süre unutmayacak

Rusya: Kiev, Londra yüzünden kendini nasıl bir krizin içinde bulduğunu uzun süre unutmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın Londra'nın eylemleri nedeniyle barış anlaşmasından nasıl caydırıldığını ve bu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T08:04+0300

2024-11-19T08:04+0300

2024-11-19T08:10+0300

ukrayna krizi

rusya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

vasiliy nebenzya

ingiltere

ukrayna

boris johnson

renkli devrim

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Londra'nın Kiev'i Rusya ile yapılan barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçirmek için attığı adımları hatırlatarak bunun sonucunda Ukrayna'nın ordu gücünün büyük bir kısmını ve dört bölgeyi kaybettiğini belirtti.İngiltere'nin dönemin Başbakanı Boris Johnson'un Ukrayna'ya gelerek Kiev yönetimini İstanbul'daki barış anlaşmasından vazgeçirme çabasını anımsatan Nebenzya, o sırada Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya çok yakın olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Nebenzya, "kaybettiği dünya hakimiyetine özlem duyan" Londra'nın şantaj ve yaptırımlar kullandığını, ayrıca istemedikleri hükümetleri devirmek için ‘renkli devrimler’ yoluyla kurbanlarından biri olarak Ukrayna'nın da hedef alındığını ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/nebenzya-abdnin-kieve-verdigi-izin-rusyanin-ozel-operasyon-hedeflerine-ulasmasini-etkilemeyecek-1090534848.html

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ingiltere

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Sputnik Türkiye

rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, ingiltere, ukrayna, boris johnson, renkli devrim