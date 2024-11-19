https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/rusya-kiev-londra-yuzunden-kendini-nasil-bir-krizin-icinde-buldugunu-uzun-sure-unutmayacak-1090538362.html
Rusya: Kiev, Londra yüzünden kendini nasıl bir krizin içinde bulduğunu uzun süre unutmayacak
Rusya: Kiev, Londra yüzünden kendini nasıl bir krizin içinde bulduğunu uzun süre unutmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın Londra'nın eylemleri nedeniyle barış anlaşmasından nasıl caydırıldığını ve bu... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T08:04+0300
2024-11-19T08:04+0300
2024-11-19T08:10+0300
ukrayna krizi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Londra'nın Kiev'i Rusya ile yapılan barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçirmek için attığı adımları hatırlatarak bunun sonucunda Ukrayna'nın ordu gücünün büyük bir kısmını ve dört bölgeyi kaybettiğini belirtti.İngiltere'nin dönemin Başbakanı Boris Johnson'un Ukrayna'ya gelerek Kiev yönetimini İstanbul'daki barış anlaşmasından vazgeçirme çabasını anımsatan Nebenzya, o sırada Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya çok yakın olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Nebenzya, "kaybettiği dünya hakimiyetine özlem duyan" Londra'nın şantaj ve yaptırımlar kullandığını, ayrıca istemedikleri hükümetleri devirmek için ‘renkli devrimler’ yoluyla kurbanlarından biri olarak Ukrayna'nın da hedef alındığını ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/nebenzya-abdnin-kieve-verdigi-izin-rusyanin-ozel-operasyon-hedeflerine-ulasmasini-etkilemeyecek-1090534848.html
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rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, ingiltere, ukrayna, boris johnson, renkli devrim
rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, ingiltere, ukrayna, boris johnson, renkli devrim
Rusya: Kiev, Londra yüzünden kendini nasıl bir krizin içinde bulduğunu uzun süre unutmayacak
08:04 19.11.2024 (güncellendi: 08:10 19.11.2024)
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'nın Londra'nın eylemleri nedeniyle barış anlaşmasından nasıl caydırıldığını ve bu durumun ülkeyi nasıl zor bir krizin içine sürüklediğini "uzun süre unutmayacağını" belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Nebenzya, Londra'nın Kiev'i Rusya ile yapılan barış anlaşmasını imzalamaktan vazgeçirmek için attığı adımları hatırlatarak bunun sonucunda Ukrayna'nın ordu gücünün büyük bir kısmını ve dört bölgeyi kaybettiğini belirtti.
İngiltere'nin dönemin Başbakanı Boris Johnson'un Ukrayna'ya gelerek Kiev yönetimini İstanbul'daki barış anlaşmasından vazgeçirme çabasını anımsatan Nebenzya, o sırada Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya çok yakın olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
İngiltere, Kiev rejimini Rusya’yla çatışmayı sürdürme yönündeki tercihini kışkırtarak onu kaçınılmaz bir yenilgiye sürükledi. Sanırım Ukrayna, bu eylemleriniz dolayısıyla korkunç bir ekonomik duruma düştüğünü, ordu gücünün yanı sıra askeri donanımının büyük bir kısmını kaybettiğini, ayrıca 2014'te Ukrayna'dan ayrılan Kırım'a ek olarak en az dört bölgeyi kaybettiğini uzun süre unutmayacak.
Nebenzya, "kaybettiği dünya hakimiyetine özlem duyan" Londra'nın şantaj ve yaptırımlar kullandığını, ayrıca istemedikleri hükümetleri devirmek için ‘renkli devrimler’ yoluyla kurbanlarından biri olarak Ukrayna'nın da hedef alındığını ekledi.