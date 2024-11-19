https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/belaruslu-dagci-iki-kiz-kardes-aladaglarda-kayboldu-bolgede-arama-calismalari-baslatildi-1090568745.html

Belaruslu dağcı iki kız kardeş Aladağlar'da kayboldu: Bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Belaruslu dağcı iki kız kardeş Aladağlar'da kayboldu: Bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Sputnik Türkiye

Niğde Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeş için arama çalışmaları başlatıldı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T17:09+0300

2024-11-19T17:09+0300

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yaşam

aladağ

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dağcı

tırmanış

belarus uyruklu

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Türkiye'den ve dünyadan bir çok dağcının uğrak yeri olan Aladağlar'da kaybolan iki dağcı için arama çalışması başlatıldı. Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşle bağlantı kurulamadığı belirtildi. Cumartesi yola çıktılarBelarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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aladağ, aladağlar, dağcı, tırmanış, belarus uyruklu