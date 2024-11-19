https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/belaruslu-dagci-iki-kiz-kardes-aladaglarda-kayboldu-bolgede-arama-calismalari-baslatildi-1090568745.html
Belaruslu dağcı iki kız kardeş Aladağlar'da kayboldu: Bölgede arama çalışmaları başlatıldı
Belaruslu dağcı iki kız kardeş Aladağlar'da kayboldu: Bölgede arama çalışmaları başlatıldı
Sputnik Türkiye
Niğde Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeş için arama çalışmaları başlatıldı. 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T17:09+0300
2024-11-19T17:09+0300
2024-11-19T17:09+0300
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belarus uyruklu
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Türkiye'den ve dünyadan bir çok dağcının uğrak yeri olan Aladağlar'da kaybolan iki dağcı için arama çalışması başlatıldı. Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşle bağlantı kurulamadığı belirtildi. Cumartesi yola çıktılarBelarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.
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aladağ, aladağlar, dağcı, tırmanış, belarus uyruklu
aladağ, aladağlar, dağcı, tırmanış, belarus uyruklu
Belaruslu dağcı iki kız kardeş Aladağlar'da kayboldu: Bölgede arama çalışmaları başlatıldı
Niğde Aladağlar'da kaybolan Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeş için arama çalışmaları başlatıldı.
Türkiye'den ve dünyadan bir çok dağcının uğrak yeri olan Aladağlar'da kaybolan iki dağcı için arama çalışması başlatıldı. Belarus uyruklu dağcı iki kız kardeşle bağlantı kurulamadığı belirtildi.
Belarus uyruklu iki kardeş Valentina ve Maria İvankova, cumartesi günü Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe başladı. Bir süre sonra kendilerinden haber alınamayan ikiz kardeşleri bulmak için AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor.