https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/zirve-tirmanisi-yapan-dagci-erciyes-daginda-3-bin-850-metrede-mahsur-kaldi-1090146925.html

Zirve tırmanışı yapan dağcı, Erciyes Dağı'nda 3 bin 850 metrede mahsur kaldı

Zirve tırmanışı yapan dağcı, Erciyes Dağı'nda 3 bin 850 metrede mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Erciyes Dağı'na tırmanmak için yola çıkan dağcı 3 bin 850 metrede mahsur kalınca ekipler tarafından kurtarıldı. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T17:43+0300

2024-11-07T17:43+0300

2024-11-07T17:43+0300

yaşam

erciyes dağı

dağcı

tırmanış

afad

umke

112 acil servis

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Dağcıların gözde zirvelerinden biri olan Erciyes Dağı'na tırmanmak isteyen M.İ.M. isimli dağcı, 3 bin 850 metre yükseklikte yön algısını kaybedince mahsur kaldı. Dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüksek irtifada yön algısını kaybettiDağda zirve tırmanışı yaptığı sırada Hörküç Kaya bölgesinde yüksek irtifa sebebiyle yön algısını kaybedip mahsur kalan M.İ.M. (26), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri dağcıya ulaştı. Durumu iyi olan ve bulunduğu yerden indirilen dağcı, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.

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erciyes dağı, dağcı, tırmanış, afad, umke, 112 acil servis