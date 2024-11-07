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Zirve tırmanışı yapan dağcı, Erciyes Dağı'nda 3 bin 850 metrede mahsur kaldı
Zirve tırmanışı yapan dağcı, Erciyes Dağı'nda 3 bin 850 metrede mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Erciyes Dağı'na tırmanmak için yola çıkan dağcı 3 bin 850 metrede mahsur kalınca ekipler tarafından kurtarıldı. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T17:43+0300
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Dağcıların gözde zirvelerinden biri olan Erciyes Dağı'na tırmanmak isteyen M.İ.M. isimli dağcı, 3 bin 850 metre yükseklikte yön algısını kaybedince mahsur kaldı. Dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüksek irtifada yön algısını kaybettiDağda zirve tırmanışı yaptığı sırada Hörküç Kaya bölgesinde yüksek irtifa sebebiyle yön algısını kaybedip mahsur kalan M.İ.M. (26), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri dağcıya ulaştı. Durumu iyi olan ve bulunduğu yerden indirilen dağcı, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
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erciyes dağı, dağcı, tırmanış, afad, umke, 112 acil servis
erciyes dağı, dağcı, tırmanış, afad, umke, 112 acil servis

Zirve tırmanışı yapan dağcı, Erciyes Dağı'nda 3 bin 850 metrede mahsur kaldı

17:43 07.11.2024
© İHAErciyes Dağı
Erciyes Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© İHA
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Erciyes Dağı'na tırmanmak için yola çıkan dağcı 3 bin 850 metrede mahsur kalınca ekipler tarafından kurtarıldı.
Dağcıların gözde zirvelerinden biri olan Erciyes Dağı'na tırmanmak isteyen M.İ.M. isimli dağcı, 3 bin 850 metre yükseklikte yön algısını kaybedince mahsur kaldı. Dağcı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yüksek irtifada yön algısını kaybetti

Dağda zirve tırmanışı yaptığı sırada Hörküç Kaya bölgesinde yüksek irtifa sebebiyle yön algısını kaybedip mahsur kalan M.İ.M. (26), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen JAK, AFAD ve UMKE ekipleri dağcıya ulaştı. Durumu iyi olan ve bulunduğu yerden indirilen dağcı, tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
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