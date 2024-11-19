https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bedelli-askerlik-ucreti-zammi-2025-bedelli-askerli-ucreti-ne-kadar-olacak-1090545533.html

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti zammı 2025: Bedelli askerli ücreti ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Bedelli askerlik ücreti zammında son durum, 2025 yılında askere gidecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Memur zammıyla bağlantılı olarak... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T10:52+0300

2024-11-19T10:52+0300

2024-11-19T10:52+0300

ekonomi

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak olan 2025 bedelli askerlik ücreti, ocak ayında enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek olan memur zammı sonrasında netleşecek. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.NTV'nin hesaplamalarına göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira seviyesine çıkabileceği tahmin ediliyor.Net rakam ise 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.Bedelli askerlik ne kadar?Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlemişti.Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılıyor?Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/askerlik-yerleri-sorgulama-kasim-2024-askerlik-yerleri-aciklandi-mi-askerlik-yerleri-ne-zaman-belli-1089876190.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/msb-acikladi-yeni-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1085758995.html

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