https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/askerlik-yerleri-sorgulama-kasim-2024-askerlik-yerleri-aciklandi-mi-askerlik-yerleri-ne-zaman-belli-1089876190.html

Askerlik yerleri sorgulama kasım 2024: Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri sorgulama kasım 2024: Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan kasım ayı askerlik yerleri için tarih belli olmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Askerlik... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T10:49+0300

2024-10-31T10:49+0300

2024-10-31T10:49+0300

türkiye

askerlik

milli savunma bakanlığı (msb)

askerlik yerleri

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Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda kişi, "2024 kasım ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtını merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) son dakika askerlik yerleri duyurusu için araştırmalar hızlandı. Peki, kasım askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır?Askerlik yerleri bugün mü açıklanacak?Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bugün içinde sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.Askerlik yerleri nereden sorgulanır?www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın."Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisi öğrenebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-hicbir-tehdide-asla-boyun-egmemistir-egmeyecektir-1089680030.html

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