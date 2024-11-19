https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abd-guney-koreyi-ukraynaya-rusyaya-saldirmasina-izin-verdigi-konusunda-bilgilendirdi-1090538939.html

‘ABD, Güney Kore’yi Ukrayna’ya Rusya’ya saldırmasına izin verdiği konusunda bilgilendirdi’

‘ABD, Güney Kore’yi Ukrayna’ya Rusya’ya saldırmasına izin verdiği konusunda bilgilendirdi’

Sputnik Türkiye

ABD’nin, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarına saldırı düzenlemesine izin verildiği konusunda Güney Kore’ye önceden bilgilendirme yaptığı... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T08:33+0300

2024-11-19T08:33+0300

2024-11-19T08:37+0300

ukrayna krizi

güney kore

abd

ukrayna

rusya

uzun menzilli füze

füze saldırısı

atacms

dmitriy peskov

vladimir putin

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Korea Times’ın aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün ofisi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarda uzun menzilli füze kullanmasına izin verme kararıyla ilgili önceden Güney Kore’ye bilgilendirme yaptığı ifade edildi.G20 zirvesi için Brezilya'ya giden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a eşlik eden üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington’un bu kararını Seul ile paylaştığını ancak iki müttefik arasında Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlaması konusunda hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.Yetkili, “Müttefik olarak Güney Kore ve ABD gerektiğinde silah teatisinde bulunabilirler. Bununla birlikte, henüz herhangi bir karar alınmadığını ve özellikle Ukrayna ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmelerin başlamadığını açıklığa kavuşturmak isterim” diye ekledi.New York Times gazetesi, önceki gün ismini açıklamadığı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın, ilk kez ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere, ABD'nin uzun menzilli silahlarının 'Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurmak üzere' Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/nebenzya-abdnin-kieve-verdigi-izin-rusyanin-ozel-operasyon-hedeflerine-ulasmasini-etkilemeyecek-1090534848.html

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güney kore, abd, ukrayna, rusya, uzun menzilli füze, füze saldırısı, atacms, dmitriy peskov, vladimir putin