Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Yenidoğan çetesi hakim karşısında, hesap verme vakti geldi'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Rüyalara Bilimsel ve Kültürel Bakış
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Muazzez İlmiye Çığ: Aydınlanmacı mı ölüm meleği mi?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Halterin mihenk taşı: Cep Herkülü
20:32
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/nebenzya-abdnin-kieve-verdigi-izin-rusyanin-ozel-operasyon-hedeflerine-ulasmasini-etkilemeyecek-1090534848.html
Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek
Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemlerini (ATACMS) kullanma izni vermesinin Rusya'nın özel... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T02:57+0300
2024-11-19T03:01+0300
dünya
vasiliy nebenzya
atacms
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc044665a01d339ed2a440b5a70b077f.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemleri (ATACMS) sağlama kararıyla ilgili konuştu. Söz konusu karardan Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasının etkilenmeceğini belirten Nebenzya, "Özel operasyonun hedefleri, Batı'nın eğlence dünyasının aktörü olan Zelenskiy ve etrafındaki insanların kurtarılması amacıyla geliştirilen barış planları ne olursa olsun diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştirilecektir" dedi.Nebenzya, Zelenskiy yönetiminin başkanlık seçimlerinde büyük bir yenilgi alarak halkının güvenini kaybetmesine rağmen militarist bir tutum sergilediğini vurguladı. Vasiliy Nebenzya, "Basında çıkan haberlere göre, uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırma izni veriliyor" ifadesini kullandı.Bunun yanı sıra, eski ABD yönetimiyle birlikte hareket etmekte acele eden İngiliz ve Fransız liderlerin, sadece kendi ülkelerini değil, tüm Avrupa’yı ciddi sonuçlara sürükleyecek bir tırmanışa ittiğine dikkat çeken Nebenzya eski Batılı ortaklarına 'eylemlerini dikkatlice düşünmeye' çağrısında bulundu. Rus diplomat, 'Rusya'yı savaş alanında yenmeye çalışmayı unutmaları gerektiğini' vurgulayarak, "Avrupa, bunu pek çok kez denedi ve her seferinde sonuçlar ne oldu? Bunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu. 'Londra ve Paris Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir gerilime sürüklüyor'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Kiev'e Rusya'nın derinliklerine saldırma yetkisi verdiği yönündeki haberlere yorum yaparken, seçimi kaybeden Joe Biden'ın kaybedecek bir şeyi olmayabileceğini, ancak Londra ve Paris liderlerinin Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir tırmanışa sürüklediğini şu sözlerle belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060691064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_58fbbb3808aaef04c37385cd29b38936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, atacms, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, ukrayna krizi
vasiliy nebenzya, atacms, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, ukrayna krizi

Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek

02:57 19.11.2024 (güncellendi: 03:01 19.11.2024)
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone ol
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemlerini (ATACMS) kullanma izni vermesinin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyeceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemleri (ATACMS) sağlama kararıyla ilgili konuştu.
Söz konusu karardan Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasının etkilenmeceğini belirten Nebenzya, "Özel operasyonun hedefleri, Batı'nın eğlence dünyasının aktörü olan Zelenskiy ve etrafındaki insanların kurtarılması amacıyla geliştirilen barış planları ne olursa olsun diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştirilecektir" dedi.
Nebenzya, Zelenskiy yönetiminin başkanlık seçimlerinde büyük bir yenilgi alarak halkının güvenini kaybetmesine rağmen militarist bir tutum sergilediğini vurguladı.
Vasiliy Nebenzya, "Basında çıkan haberlere göre, uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırma izni veriliyor" ifadesini kullandı.
Bunun yanı sıra, eski ABD yönetimiyle birlikte hareket etmekte acele eden İngiliz ve Fransız liderlerin, sadece kendi ülkelerini değil, tüm Avrupa’yı ciddi sonuçlara sürükleyecek bir tırmanışa ittiğine dikkat çeken Nebenzya eski Batılı ortaklarına 'eylemlerini dikkatlice düşünmeye' çağrısında bulundu.
Rus diplomat, 'Rusya'yı savaş alanında yenmeye çalışmayı unutmaları gerektiğini' vurgulayarak, "Avrupa, bunu pek çok kez denedi ve her seferinde sonuçlar ne oldu? Bunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

'Londra ve Paris Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir gerilime sürüklüyor'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Kiev'e Rusya'nın derinliklerine saldırma yetkisi verdiği yönündeki haberlere yorum yaparken, seçimi kaybeden Joe Biden'ın kaybedecek bir şeyi olmayabileceğini, ancak Londra ve Paris liderlerinin Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir tırmanışa sürüklediğini şu sözlerle belirtti:
"Joe Biden'ın birçok nedenden ötürü kaybedecek bir şeyi olmayabilir, ancak çarpıcı olan, giden yönetimle birlikte hareket etmekte acele eden ve sadece ülkelerini değil, tüm Avrupa'yı son derece ciddi sonuçları olan geniş çaplı bir tırmanışa sürükleyen İngiltere ve Fransa liderlerinin dar görüşlülüğüdür."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
DÜNYA
Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde
02:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала