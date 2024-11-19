https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/nebenzya-abdnin-kieve-verdigi-izin-rusyanin-ozel-operasyon-hedeflerine-ulasmasini-etkilemeyecek-1090534848.html
Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek
Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemlerini (ATACMS) kullanma izni vermesinin Rusya'nın özel... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemleri (ATACMS) sağlama kararıyla ilgili konuştu. Söz konusu karardan Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasının etkilenmeceğini belirten Nebenzya, "Özel operasyonun hedefleri, Batı'nın eğlence dünyasının aktörü olan Zelenskiy ve etrafındaki insanların kurtarılması amacıyla geliştirilen barış planları ne olursa olsun diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştirilecektir" dedi.Nebenzya, Zelenskiy yönetiminin başkanlık seçimlerinde büyük bir yenilgi alarak halkının güvenini kaybetmesine rağmen militarist bir tutum sergilediğini vurguladı. Vasiliy Nebenzya, "Basında çıkan haberlere göre, uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırma izni veriliyor" ifadesini kullandı.Bunun yanı sıra, eski ABD yönetimiyle birlikte hareket etmekte acele eden İngiliz ve Fransız liderlerin, sadece kendi ülkelerini değil, tüm Avrupa’yı ciddi sonuçlara sürükleyecek bir tırmanışa ittiğine dikkat çeken Nebenzya eski Batılı ortaklarına 'eylemlerini dikkatlice düşünmeye' çağrısında bulundu. Rus diplomat, 'Rusya'yı savaş alanında yenmeye çalışmayı unutmaları gerektiğini' vurgulayarak, "Avrupa, bunu pek çok kez denedi ve her seferinde sonuçlar ne oldu? Bunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu. 'Londra ve Paris Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir gerilime sürüklüyor'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Kiev'e Rusya'nın derinliklerine saldırma yetkisi verdiği yönündeki haberlere yorum yaparken, seçimi kaybeden Joe Biden'ın kaybedecek bir şeyi olmayabileceğini, ancak Londra ve Paris liderlerinin Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir tırmanışa sürüklediğini şu sözlerle belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html
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vasiliy nebenzya, atacms, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, ukrayna krizi
vasiliy nebenzya, atacms, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, ukrayna krizi
Nebenzya: ABD'nin Kiev'e verdiği izin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyecek
02:57 19.11.2024 (güncellendi: 03:01 19.11.2024)
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemlerini (ATACMS) kullanma izni vermesinin Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasını etkilemeyeceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD'nin Kiev'e hava savunma sistemleri (ATACMS) sağlama kararıyla ilgili konuştu.
Söz konusu karardan Rusya'nın özel operasyon hedeflerine ulaşmasının etkilenmeceğini belirten Nebenzya, "Özel operasyonun hedefleri, Batı'nın eğlence dünyasının aktörü olan Zelenskiy ve etrafındaki insanların kurtarılması amacıyla geliştirilen barış planları ne olursa olsun diplomatik ya da askeri olarak gerçekleştirilecektir" dedi.
Nebenzya, Zelenskiy yönetiminin başkanlık seçimlerinde büyük bir yenilgi alarak halkının güvenini kaybetmesine rağmen militarist bir tutum sergilediğini vurguladı.
Vasiliy Nebenzya, "Basında çıkan haberlere göre, uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırma izni veriliyor" ifadesini kullandı.
Bunun yanı sıra, eski ABD yönetimiyle birlikte hareket etmekte acele eden İngiliz ve Fransız liderlerin, sadece kendi ülkelerini değil, tüm Avrupa’yı ciddi sonuçlara sürükleyecek bir tırmanışa ittiğine dikkat çeken Nebenzya eski Batılı ortaklarına 'eylemlerini dikkatlice düşünmeye' çağrısında bulundu.
Rus diplomat, 'Rusya'yı savaş alanında yenmeye çalışmayı unutmaları gerektiğini' vurgulayarak, "Avrupa, bunu pek çok kez denedi ve her seferinde sonuçlar ne oldu? Bunu çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.
'Londra ve Paris Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir gerilime sürüklüyor'
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD'nin Kiev'e Rusya'nın derinliklerine saldırma yetkisi verdiği yönündeki haberlere yorum yaparken, seçimi kaybeden Joe Biden'ın kaybedecek bir şeyi olmayabileceğini, ancak Londra ve Paris liderlerinin Avrupa'yı ciddi sonuçları olacak bir tırmanışa sürüklediğini şu sözlerle belirtti:
"Joe Biden'ın birçok nedenden ötürü kaybedecek bir şeyi olmayabilir, ancak çarpıcı olan, giden yönetimle birlikte hareket etmekte acele eden ve sadece ülkelerini değil, tüm Avrupa'yı son derece ciddi sonuçları olan geniş çaplı bir tırmanışa sürükleyen İngiltere ve Fransa liderlerinin dar görüşlülüğüdür."