https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-medyasindan-unescoya-kinama-ve-cagri-1090521689.html

Rus medyasından UNESCO'ya kınama ve çağrı

Rus medyasından UNESCO'ya kınama ve çağrı

Sputnik Türkiye

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporunda Rus gazetecilerin öldürüldüğü ve yaralandığı vakalara yer verilmemesine Rus medya kuruluşlarından... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T16:14+0300

2024-11-18T16:14+0300

2024-11-18T16:18+0300

dünya

unesco

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rt

russia today (rt)

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rapor

margarita simonyan

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

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Russia Today (RT) televizyonu, Rus gazetecilere yönelik saldırıları görmezden gelen UNESCO'nun eylemsizliğini kınadı.Gazetecilerin güvenliğine ilişkin UNESCO tarafından yayınlanan son rapora öfkeli olduklarını bildiren RT, raporda bir kez daha Rus medya çalışanlarının güvenliğiyle ilgili tek bir kelime dahi bulunmadığının altını çizdi.RT ve diğer Rus medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere yönelik cinayetler ve cinayet teşebbüsleri de dahil çok sayıda şiddet vakasına raporda yer verilmediğine dikkat çeken RT, görmezden gelinen vakalar arasında, RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve diğer tanınmış 5 Rus gazeteciye Nisan 2022'de Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından düzenlendiği düşünülen suikast girişiminin olduğunu kaydetti.RT, UNESCO'nun tarafsızlığını korumada başarısız olduğunu vurgulayarak söz konusu uluslararası kuruluşa tüm ülkelere eşit muamele edilmesini sağlaması ve Rus gazetecilerin dahil olduğu vakaları gelecekteki raporlarına dahil etmesi yönünde çağrıda bulundu.Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal da, Rus medya temsilcilerinin ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili gerçeklerin, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay'ın nihai raporuna dahil edilmesi talebiyle kuruluşa resmi yazı gönderdi.Pervıy Kanal'ın açıklamasında, “Editotyal ekibimiz, modern dünyada gazetecilerin güvenlik sorununu tanımlamaya yönelik bu önyargılı yaklaşımı kesinlikle reddediyor. Yayınlanan raporda değişiklik yapılmasını ve yukarıda belirtilen örneklerin [Rus gazetecilerin ölüm ve yaralanmaları] rapora eklenmesini talep ediyoruz" dendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdnin-kieve-rusyayi-vurma-izni-vermesi-almanyanin-taurus-fuzelerine-dair-kararini-degistirmeyecek-1090517731.html

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