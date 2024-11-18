ABD'nin Kiev'e Rusya'yı vurma izni vermesi, Almanya'nın Taurus füzelerine dair kararını değiştirmeyecek
© AP Photo / Denes ErdosScholz, Almanya'daki koalisyon krizinin nedeni açıkladı: Ukrayna'ya destek
© AP Photo / Denes Erdos
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ABD'nin Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması önündeki engeli kaldırması gözleri Avrupa'nın köklü ülkelerine çevirirken, Almanya hükümeti, ABD'nin adımına paralel bir adım atmayacaklarını açıkladı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Wolfgang Büchner, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği Rus topraklarını vurma izninin Berlin'in Kiev'e Taurus füzeleri tedarik etmeme kararını değiştirmeyeceğini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya Rus topraklarının derinliklerini Amerikan ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesinin Berlin'in Kiev'e Taurus füzeleri göndermeme kararını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Büchner, "Almanya hükümetine önceden bilgilendirme yapıldı. Bunun Alman hükümetinin kararı için bir sonucu olmayacak" yanıtını verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kiev'e Batı yapımı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu vurgulamıştı.
"Ukrayna'nın yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi için en çok çaba sarf eden ülke, aynı zamanda gerilimin tırmanmamasını sağlamaktan endişe duyması gereken ülkedir. Bu nedenle, bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum: Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım" diyen Scholz, bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini vurgulamıştı.
Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya Rus topraklarının derinliklerini Amerikan ATACMS füzeleriyle vurma izni vermesinin Berlin'in Kiev'e Taurus füzeleri göndermeme kararını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Büchner, "Almanya hükümetine önceden bilgilendirme yapıldı. Bunun Alman hükümetinin kararı için bir sonucu olmayacak" yanıtını verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçen hafta yaptığı açıklamada, Kiev'e Batı yapımı silahlarla Rus topraklarının derinliklerine saldırma hakkı verilmesine karşı olduğunu vurgulamıştı.
"Ukrayna'nın yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi için en çok çaba sarf eden ülke, aynı zamanda gerilimin tırmanmamasını sağlamaktan endişe duyması gereken ülkedir. Bu nedenle, bu konudaki tutumumu tekrarlıyorum: Tedarik ettiğimiz silahların Rus topraklarının derinliklerine saldırmak için kullanılmasına karşıyım" diyen Scholz, bu bağlamda kararını değiştirmeye niyetli olmadığını ve Berlin'in Kiev'e uzun menzilli Taurus füzeleri tedarik etmeyeceğini vurgulamıştı.
Daha önce Scholz, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip Taurus füzelerinin Kiev'e gönderilmesi olasılığını defalarca reddetmiş ve açıklamasında bu tür silah sistemlerinin teslim edilmesinin 'ciddi bir tırmanma riski' doğuracağının altını çizmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir açıklamasında, Ukrayna'nın Batı'nın yardımı olmadan Rus topraklarının derinliklerine saldıramayacağını, zira bunun için uydulardan ve uçuş görevlerinden gelen istihbarata ihtiyacı olduğunu vurgulamış ve NATO ülkelerinin sadece Kiev'in Batı'nın uzun menzilli silahlarını kullanma olasılığını tartışmadıklarını, aslında Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olup olmayacaklarına karar verdiklerini belirtmişti.