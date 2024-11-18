https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/maduro-rusyaya-uzun-menzilli-silahlarla-saldirilara-izin-verilmesi-batidaki-cilginlik-evresine-1090500144.html

Maduro: Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmesi Batı’daki çılgınlık evresine işaret

Maduro: Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmesi Batı’daki çılgınlık evresine işaret

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna’ya Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırmasına izin veren ABD, Fransa ve İngiltere’nin intikam... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T07:43+0300

2024-11-18T07:43+0300

2024-11-18T07:54+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

joe biden

uzun menzilli füze

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füze saldırısı

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nicolas maduro

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi bir kongrede yaptığı konuşma sırasında, “ABD, Fransa ve İngiltere hükümetleri, yani Kutsal Şer İttifakı, Ukrayna'daki suçlu Nazi (Vladimir) Zelenskiy'e kardeşimiz Rusya'ya saldırılarda uzun menzilli füzelerini kullanma yetkisi verdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump’ı Ukrayna savaşına zorlamak istiyorlar’Arjantinli siyaset ve sosyoloji uzmanı Dr. Jorge Elbaum, Joe Biden’in Ukrayna’ya ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlemesine izin vermesinin “kesinlikle sorumsuzluk” olarak değerlendirilebileceğini ve gelecekte Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye zorlamayı amaçladığını dile getirdi.Sputnik’e konuşan Elbaum’a göre, Biden'ın kararı, onun yalnızca “iğrenç derecede yıpranmış bir başkan” olarak değil, aynı zamanda tüm dünyayı sonsuz tehlikeli bir duruma sokan biri olarak tarihe geçmesiyle sonuçlanacak.'Trump'tan önce Ukrayna'yı güçlendirmek'Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı David Garcia Contreras, Biden’in attığı bu adımını, “Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeye yönelik son umutsuz girişim” olarak nitelendirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/biden-ukraynanin-rusya-topraklarinda-amerikan-silahlarini-kullanmasina-ilk-kez-izin-verdi-1090498840.html

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rusya, ukrayna, abd, joe biden, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, venezüella, nicolas maduro, donald trump