https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/maduro-rusyaya-uzun-menzilli-silahlarla-saldirilara-izin-verilmesi-batidaki-cilginlik-evresine-1090500144.html
Maduro: Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmesi Batı’daki çılgınlık evresine işaret
Maduro: Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmesi Batı’daki çılgınlık evresine işaret
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna’ya Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırmasına izin veren ABD, Fransa ve İngiltere’nin intikam... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T07:43+0300
2024-11-18T07:43+0300
2024-11-18T07:54+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
joe biden
uzun menzilli füze
atacms
füze saldırısı
venezüella
nicolas maduro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_fbc0f3ca9d1c2f5ce17beb562ca89457.jpg
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi bir kongrede yaptığı konuşma sırasında, “ABD, Fransa ve İngiltere hükümetleri, yani Kutsal Şer İttifakı, Ukrayna'daki suçlu Nazi (Vladimir) Zelenskiy'e kardeşimiz Rusya'ya saldırılarda uzun menzilli füzelerini kullanma yetkisi verdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘Trump’ı Ukrayna savaşına zorlamak istiyorlar’Arjantinli siyaset ve sosyoloji uzmanı Dr. Jorge Elbaum, Joe Biden’in Ukrayna’ya ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlemesine izin vermesinin “kesinlikle sorumsuzluk” olarak değerlendirilebileceğini ve gelecekte Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye zorlamayı amaçladığını dile getirdi.Sputnik’e konuşan Elbaum’a göre, Biden'ın kararı, onun yalnızca “iğrenç derecede yıpranmış bir başkan” olarak değil, aynı zamanda tüm dünyayı sonsuz tehlikeli bir duruma sokan biri olarak tarihe geçmesiyle sonuçlanacak.'Trump'tan önce Ukrayna'yı güçlendirmek'Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı David Garcia Contreras, Biden’in attığı bu adımını, “Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeye yönelik son umutsuz girişim” olarak nitelendirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/biden-ukraynanin-rusya-topraklarinda-amerikan-silahlarini-kullanmasina-ilk-kez-izin-verdi-1090498840.html
rusya
ukrayna
abd
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086737485_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_6dcb135001643bcf65d97e93e7ed383e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, joe biden, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, venezüella, nicolas maduro, donald trump
rusya, ukrayna, abd, joe biden, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, venezüella, nicolas maduro, donald trump
Maduro: Rusya’ya uzun menzilli silahlarla saldırılara izin verilmesi Batı’daki çılgınlık evresine işaret
07:43 18.11.2024 (güncellendi: 07:54 18.11.2024)
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ukrayna’ya Batı yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırmasına izin veren ABD, Fransa ve İngiltere’nin intikam ve çılgınlık evresine girdiğini belirtti.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi bir kongrede yaptığı konuşma sırasında, “ABD, Fransa ve İngiltere hükümetleri, yani Kutsal Şer İttifakı, Ukrayna'daki suçlu Nazi (Vladimir) Zelenskiy'e kardeşimiz Rusya'ya saldırılarda uzun menzilli füzelerini kullanma yetkisi verdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Size söylüyorum, bu belirleyici bir an. Kuzey Amerika emperyalizminin çılgınlık evresine, intikam evresine girdiklerini söyleyebilirim.
‘Trump’ı Ukrayna savaşına zorlamak istiyorlar’
Arjantinli siyaset ve sosyoloji uzmanı Dr. Jorge Elbaum, Joe Biden’in Ukrayna’ya ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlemesine izin vermesinin “kesinlikle sorumsuzluk” olarak değerlendirilebileceğini ve gelecekte Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye zorlamayı amaçladığını dile getirdi.
Biden'ın eylemleri, Ukrayna ve NATO ülkelerinin Rusya karşısında kaçınılmaz yenilgiye uğrayacağının kesin olduğunu gösteriyor ve bu nedenle Donald Trump'ın göreve başlamasından önceki aylarda Rusya'nın bu provokasyona bir şekilde karşılık vermesini sağlamak istiyor ki bu da şüphesiz asıl kurbanları NATO başkentleri olacak bir nükleer tırmanma riskini arttıracak.
Sputnik’e konuşan Elbaum’a göre, Biden'ın kararı, onun yalnızca “iğrenç derecede yıpranmış bir başkan” olarak değil, aynı zamanda tüm dünyayı sonsuz tehlikeli bir duruma sokan biri olarak tarihe geçmesiyle sonuçlanacak.
'Trump'tan önce Ukrayna'yı güçlendirmek'
Meksikalı uluslararası ilişkiler uzmanı David Garcia Contreras, Biden’in attığı bu adımını, “Ukrayna’nın konumunu güçlendirmeye yönelik son umutsuz girişim” olarak nitelendirerek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Tek amaç, Ukrayna'ya destek garantisi vermeyebilecek ve artık çatışmanın çözümünden bahsetmiş olan (Donald) Trump'ın gelişinden önce Ukrayna’yı bu şekilde güçlendirmek.
Daha önce The New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.