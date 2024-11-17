https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/biden-ukraynanin-rusya-topraklarinda-amerikan-silahlarini-kullanmasina-ilk-kez-izin-verdi-1090498840.html

Biden Ukrayna'nın Rusya topraklarında Amerikan silahlarını kullanmasına ilk kez izin verdi

Biden Ukrayna'nın Rusya topraklarında Amerikan silahlarını kullanmasına ilk kez izin verdi

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın göreve gelmesinden önce ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS)... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T23:21+0300

2024-11-17T23:21+0300

2024-11-17T23:21+0300

joe biden

ukrayna krizi

ukrayna

atacms

rusya

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/09/1090214806_0:27:747:447_1920x0_80_0_0_26ee256f64ed059b7e375523d79b3ede.png

The New York Times gazetesinin kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna konusunda yeni bir adım attı.Buna göre Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirildi.Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin olumlu yanıt vermediği söz konusu onayın, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önce verilmesine dikkat çekildi.Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını ifade etmiş ve ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-80den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090496548.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, ukrayna, atacms, rusya, donald trump