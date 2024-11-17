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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/biden-ukraynanin-rusya-topraklarinda-amerikan-silahlarini-kullanmasina-ilk-kez-izin-verdi-1090498840.html
Biden Ukrayna'nın Rusya topraklarında Amerikan silahlarını kullanmasına ilk kez izin verdi
Biden Ukrayna'nın Rusya topraklarında Amerikan silahlarını kullanmasına ilk kez izin verdi
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın göreve gelmesinden önce ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS)... 17.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-17T23:21+0300
2024-11-17T23:21+0300
joe biden
ukrayna krizi
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The New York Times gazetesinin kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna konusunda yeni bir adım attı.Buna göre Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirildi.Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin olumlu yanıt vermediği söz konusu onayın, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önce verilmesine dikkat çekildi.Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını ifade etmiş ve ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/rusya-savunma-bakanligi-kursk-bolgesinde-80den-fazla-ukrayna-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1090496548.html
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joe biden, ukrayna, atacms, rusya, donald trump
joe biden, ukrayna, atacms, rusya, donald trump

Biden Ukrayna'nın Rusya topraklarında Amerikan silahlarını kullanmasına ilk kez izin verdi

23:21 17.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonATACMS füze sistemi
ATACMS füze sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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Donald Trump'ın göreve gelmesinden önce ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik bir saldırıda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına ilk kez onay verdi.
The New York Times gazetesinin kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna konusunda yeni bir adım attı.
Buna göre Biden yönetimi, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarındaki birliklere karşı kullanılmasına onay verdi.
Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirildi.
Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin olumlu yanıt vermediği söz konusu onayın, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önce verilmesine dikkat çekildi.
Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye dönük adımlar atacağını ifade etmiş ve ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce bu tür silahların Rus topraklarında kullanılmasının ABD ve diğer NATO devletlerinin Rusya ile doğrudan savaş halinde olduğu anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kursk Bölgesi’nde 80’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi
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