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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/macaristan-abd-ve-ab-ukrayna-catismasini-tum-dunyaya-yaymaktan-cekinmiyor-1090509957.html
Macaristan: ABD ve AB, Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmiyor
Macaristan: ABD ve AB, Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmiyor
Sputnik Türkiye
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberlere Ukrayna'da barış için büyük çaba sarf eden... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
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Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberleri değerlendiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Washington ve Brüksel'in Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmediğini vurguladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Brüksel ve Washington'daki savaş yanlısı ana akım, yeni gerçekliğe karşı son bir umutsuz saldırı başlattı. Bu sadece anti-demokratik değil, aynı zamanda son derece tehlikeli. Savaş yanlısı güçlerin nihai çaresizlik içinde en kötüsünden, yani Ukrayna'daki savaşın tüm dünyaya yayılmasından çekinmediği görülüyor" ifadelerini kullandı.Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle yeni bir gerçeklik ortaya çıktığının altını çizen Szijjarto, zira insanların barışı savunan vatansever güçleri desteklemeye karar verdiğini ancak Brüksel ve Washington'daki savaş yanlısı politikacıların henüz kabul etmeye hazır olmadığını belirtti.New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi sildi. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/kuzey-kore-lideri-kimden-orduya-talimat-savasa-tamamen-hazir-olun-1090505216.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, ab, fransa, ingiltere, joe biden, atacms, uzun menzilli füze, macaristan, peter szijjarto, donald trump
ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, ab, fransa, ingiltere, joe biden, atacms, uzun menzilli füze, macaristan, peter szijjarto, donald trump

Macaristan: ABD ve AB, Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmiyor

11:48 18.11.2024 (güncellendi: 12:34 18.11.2024)
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Sputnik / Viktor Toloçko
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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberlere Ukrayna'da barış için büyük çaba sarf eden Macaristan'dan tepki geldi.
Batı'nın Ukrayna'ya Rus topraklarını uzun menzilli füzelerle vurma izni verdiğine dair haberleri değerlendiren Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Washington ve Brüksel'in Ukrayna çatışmasını tüm dünyaya yaymaktan çekinmediğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szijjarto, "Brüksel ve Washington'daki savaş yanlısı ana akım, yeni gerçekliğe karşı son bir umutsuz saldırı başlattı. Bu sadece anti-demokratik değil, aynı zamanda son derece tehlikeli. Savaş yanlısı güçlerin nihai çaresizlik içinde en kötüsünden, yani Ukrayna'daki savaşın tüm dünyaya yayılmasından çekinmediği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferiyle yeni bir gerçeklik ortaya çıktığının altını çizen Szijjarto, zira insanların barışı savunan vatansever güçleri desteklemeye karar verdiğini ancak Brüksel ve Washington'daki savaş yanlısı politikacıların henüz kabul etmeye hazır olmadığını belirtti.

New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı. Kararın, Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde Kuzey Koreli askerlerin varlığının Ukrayna ordusunun savunmasını güçlendirme 'zorunluluğuna neden olduğu' iddiasıyla ilgili olduğu bildirilmişti.

Fransız Le Figaro gazetesi, ABD'nin ardından Fransa ile İngiltere'nin de Ukrayna'ya Fransız ve İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerle Rus topraklarını vurma izni verdiğini yazmıştı. Ancak gazete, internet sitesindeki haberinde düzeltme yaparak Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e izin verdiğine dair cümleyi sildi. Artık haberde sadece ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği izinden bahsediliyor.
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