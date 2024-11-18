Kuzey Kore lideri Kim'den orduya talimat: 'Savaşa tamamen hazır olun'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
10:17
2 dk
ÖZEL HABER
Trump’ın savunma bakanı adayındaki dövmelerin sırrı ne?
10:43
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
11:17
2 dk
TİYATRONUN 'YILDIZ'I
Türk tiyatrosunda bir ekol haline gelmişti
11:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Veteriner Hekimler Derneği'nden kuş gribi tehdidine karşı uyarı: Önlem alınmazsa salgın olabilir
12:17
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
11 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Özuğurlu: Erdoğan'ın 'İsrail ile ilişkileri kopardık' sözü gerçekçi değil
13:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
14:15
8 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
18:18
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beslenmek için neye ihtiyaç var? Asgari ücretin iyileştirilmesine ihtiyaç var'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dünyada her 15 saniyede bir kişi kalp krizi nedeniyle ölüyor
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/kuzey-kore-lideri-kimden-orduya-talimat-savasa-tamamen-hazir-olun-1090505216.html
Kuzey Kore lideri Kim'den orduya talimat: 'Savaşa tamamen hazır olun'
Kuzey Kore lideri Kim'den orduya talimat: 'Savaşa tamamen hazır olun'
Sputnik Türkiye
ABD'nin tam desteğini alan Güney Kore son dönemde Kore Yarımadası etrafında askeri faaliyetlere ağırlık verirken, Kuzey Kore ordusuna savaşa tamamen hazır... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T10:14+0300
2024-11-18T10:14+0300
dünya
kore
kore yarımadası
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong-un
güney kore
abd
nükleer güç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086370365_0:17:1000:580_1920x0_80_0_0_688c4ba2d812f60f9845a29c967a5e5a.jpg
Düşman güçlerin 'askeri cepheleşme deliliğinin' tehdit oluşturduğunu belirten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya tamamen hazır hale gelme emri verdi.Kore Halk Ordusu tugaylarının komutanları ve siyasi komiserleri tarafından 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılan toplantıda konuşan Kim, ortaya çıkan zor duruma ve ordu yönetiminin görevlerine ilişkin açıklamalarda bulundu."Kore Yarımadası'nda tarihteki en gergin durumu oluşturan ABD ve kuklası Güney Kore de dahil olmak üzere, düşman güçlerin ülkemize karşı askeri cepheleşme deliliği, tehdit edici nitelikte" diyen Kim, savaşa tam hazırlığın sağlanması gerektiğini vurguladı.Kim, Kuzey Kore ordusuna çeşitli düzeylerde, devrimin gereklerine ve mevcut duruma dayanarak savaş hazırlıklarını en üst seviyeye çekmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.Kim, düzenli silahlı kuvvetlerin ve ülkenin silahlı güçlerinin savaşa tamamen hazır durumda bulunması için taburların eğitiminin önemine, onların yeri ve rolüne, tabur komutanlarının ve siyasi komiserlerin askeri-siyasi üstünlüğün artmasını hızlandırma ve muharebe kuvvetlerini genişletme konusundaki ana görevlerine vurgu yaptı.Kuzey Kore lideri, merkezinde nükleer kuvvetlerin bulunduğunu belirttiği ülkenin öz savunma kuvvetlerini hiçbir sınır olmaksızın ve ulaşılan düzeylerle yetinmeksizin, aralıksız olarak geliştirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/kim-jong-unun-kardesinden-abdye-suclama-kuzey-koreye-karsi-nukleer-silah-kullanmak-istiyorlar-1090038756.html
kore
kore yarımadası
kuzey kore
güney kore
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086370365_102:0:898:597_1920x0_80_0_0_4b2902ee7f0913116278f258ed16e393.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kore, kore yarımadası, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, güney kore, abd, nükleer güç
kore, kore yarımadası, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong-un, güney kore, abd, nükleer güç

Kuzey Kore lideri Kim'den orduya talimat: 'Savaşa tamamen hazır olun'

10:14 18.11.2024
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor
Kuzey Kore sel ile mücadelesini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© İHA / BURAK ERSOY-AW258010
Abone ol
ABD'nin tam desteğini alan Güney Kore son dönemde Kore Yarımadası etrafında askeri faaliyetlere ağırlık verirken, Kuzey Kore ordusuna savaşa tamamen hazır olmaları emredildi.
Düşman güçlerin 'askeri cepheleşme deliliğinin' tehdit oluşturduğunu belirten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya tamamen hazır hale gelme emri verdi.

Kore Halk Ordusu tugaylarının komutanları ve siyasi komiserleri tarafından 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılan toplantıda konuşan Kim, ortaya çıkan zor duruma ve ordu yönetiminin görevlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kore Yarımadası'nda tarihteki en gergin durumu oluşturan ABD ve kuklası Güney Kore de dahil olmak üzere, düşman güçlerin ülkemize karşı askeri cepheleşme deliliği, tehdit edici nitelikte" diyen Kim, savaşa tam hazırlığın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kim, Kuzey Kore ordusuna çeşitli düzeylerde, devrimin gereklerine ve mevcut duruma dayanarak savaş hazırlıklarını en üst seviyeye çekmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Kim, düzenli silahlı kuvvetlerin ve ülkenin silahlı güçlerinin savaşa tamamen hazır durumda bulunması için taburların eğitiminin önemine, onların yeri ve rolüne, tabur komutanlarının ve siyasi komiserlerin askeri-siyasi üstünlüğün artmasını hızlandırma ve muharebe kuvvetlerini genişletme konusundaki ana görevlerine vurgu yaptı.

Kuzey Kore lideri, merkezinde nükleer kuvvetlerin bulunduğunu belirttiği ülkenin öz savunma kuvvetlerini hiçbir sınır olmaksızın ve ulaşılan düzeylerle yetinmeksizin, aralıksız olarak geliştirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
DÜNYA
Kim Jong-un’un kardeşinden ABD’ye suçlama: Kuzey Kore’ye karşı nükleer silah kullanmak istiyorlar
5 Kasım, 10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала