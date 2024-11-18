Kuzey Kore lideri Kim'den orduya talimat: 'Savaşa tamamen hazır olun'

Düşman güçlerin 'askeri cepheleşme deliliğinin' tehdit oluşturduğunu belirten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya tamamen hazır hale gelme emri verdi.



Kore Halk Ordusu tugaylarının komutanları ve siyasi komiserleri tarafından 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılan toplantıda konuşan Kim, ortaya çıkan zor duruma ve ordu yönetiminin görevlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"Kore Yarımadası'nda tarihteki en gergin durumu oluşturan ABD ve kuklası Güney Kore de dahil olmak üzere, düşman güçlerin ülkemize karşı askeri cepheleşme deliliği, tehdit edici nitelikte" diyen Kim, savaşa tam hazırlığın sağlanması gerektiğini vurguladı.



Kim, Kuzey Kore ordusuna çeşitli düzeylerde, devrimin gereklerine ve mevcut duruma dayanarak savaş hazırlıklarını en üst seviyeye çekmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.



Kim, düzenli silahlı kuvvetlerin ve ülkenin silahlı güçlerinin savaşa tamamen hazır durumda bulunması için taburların eğitiminin önemine, onların yeri ve rolüne, tabur komutanlarının ve siyasi komiserlerin askeri-siyasi üstünlüğün artmasını hızlandırma ve muharebe kuvvetlerini genişletme konusundaki ana görevlerine vurgu yaptı.



Kuzey Kore lideri, merkezinde nükleer kuvvetlerin bulunduğunu belirttiği ülkenin öz savunma kuvvetlerini hiçbir sınır olmaksızın ve ulaşılan düzeylerle yetinmeksizin, aralıksız olarak geliştirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.