https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/lubnandan-tel-avive-roket-saldirisi-1090532060.html

Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı

Lübnan'dan Tel Aviv'e roket saldırısı

Sputnik Türkiye

İsrail medyası Lübnan'dan Tel Aviv ve çevresine roket saldırısı olduğunu bildirdi. Havada imha edilen füzenin yerleşim yerine düştüğü ve biri ağır beş kişinin... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail medyasına göre Lübnan'dan Tel Aviv ve çevresine füze saldırısı gerçekleştirildi. Ben Gurion Havaalanı'nda çalışmalar geçici olarak askıya alınırken, bazı bölgelerde elektrik kesildi. İsrail medyası saldırıda yaralılar olduğunu duyurdu.Sosyal medyada, saldırı sonucu Ramat Gan bölgesinde bir alanda yangın çıktığı paylaşıldı.İsrail ordusu, şarapnel parçalarının Tel Aviv yakınlarındaki bölgelere düştüğünü aktarırken polisten aksi yönde açıklama geldi..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/rus-disisleri-rusyaya-yapilacak-uzun-menzilli-fuze-saldirilari-catismanin-ozunu-kokten-degistirecek-1090530268.html

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