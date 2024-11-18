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Rus Dışişleri: Rusya’ya yapılacak uzun menzilli füze saldırıları çatışmanın özünü kökten değiştirecek
Rus Dışişleri: Rusya’ya yapılacak uzun menzilli füze saldırıları çatışmanın özünü kökten değiştirecek
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmak için uzun menzilli füzeler kullanmasının çatışmanın özünü kökten... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T21:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın sitesinde yayınlanan mesajında Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasının, ABD ve uydularının Rusya’ya karşı çatışmalara doğrudan dahil olacağı için çatışmanın özünü kökten değiştireceğini ifade etti.Zaharova, "Kiev'in topraklarımıza saldırmak için uzun menzilli füzeleri kullanması, ABD ve uydularının Rusya'ya karşı çatışmalara doğrudan katıldığı ve aynı zamanda çatışmanın özünde ve niteliğinde kökten bir değişiklik anlamına gelecek. Bu durumda Rusya'nın yanıtı doğru orantılı ve hissedilebilir olacak" ifadelerini kullandı.Medyanın yer verdiği iddiaların resmi kaynaklara dayanıp dayanmadığının henüz bilinmediğine, ancak Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisi karşısında Moskova’yı stratejik yenilgiye uğratmak gibi hayali bir hedefe ulaşmaya çalışarak Rusya’ya karşı hibrit savaş kozunu oynadığının açık olduğuna dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/zaharova-nato-sayesinde-ukrayna-gorusmeleri-yakinda-ukraynalilar-olmadan-gerceklesebilir-1090458235.html
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Rus Dışişleri: Rusya’ya yapılacak uzun menzilli füze saldırıları çatışmanın özünü kökten değiştirecek

21:25 18.11.2024 (güncellendi: 21:38 18.11.2024)
Rusya Dışişleri
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmak için uzun menzilli füzeler kullanmasının çatışmanın özünü kökten değiştireceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın sitesinde yayınlanan mesajında Ukrayna’nın Rusya topraklarına saldırmak için Batı yapımı uzun menzilli füzeler kullanmasının, ABD ve uydularının Rusya’ya karşı çatışmalara doğrudan dahil olacağı için çatışmanın özünü kökten değiştireceğini ifade etti.
Zaharova, "Kiev'in topraklarımıza saldırmak için uzun menzilli füzeleri kullanması, ABD ve uydularının Rusya'ya karşı çatışmalara doğrudan katıldığı ve aynı zamanda çatışmanın özünde ve niteliğinde kökten bir değişiklik anlamına gelecek. Bu durumda Rusya'nın yanıtı doğru orantılı ve hissedilebilir olacak" ifadelerini kullandı.
Medyanın yer verdiği iddiaların resmi kaynaklara dayanıp dayanmadığının henüz bilinmediğine, ancak Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisi karşısında Moskova’yı stratejik yenilgiye uğratmak gibi hayali bir hedefe ulaşmaya çalışarak Rusya’ya karşı hibrit savaş kozunu oynadığının açık olduğuna dikkat çeken Sözcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak (Vladimir) Zelenskiy ve yandaşlarının ‘dua ettiği’ hiçbir ‘mucize silah’ özel askeri operasyonun gidişatını etkileyemez.

Daha önce New York Times gazetesi, kimliği açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’ya yönelik saldırılarda ATACMS uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmesinin, niteliksel olarak yeni gerilim dalgası anlamına geldiğini ifade etmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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