https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/disislerinden-abd-medyasindaki-habere-yalanlama-turkiye-ile-ilgili-kisimlari-gercegi-1090518483.html
Dışişleri'nden ABD medyasındaki habere yalanlama: Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır
Dışişleri'nden ABD medyasındaki habere yalanlama: Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bir ABD medya organında bugün ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlıklı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T15:16+0300
2024-11-18T15:16+0300
2024-11-18T15:16+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
dışişleri bakanlığı
yalanlama
abd medyası
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Dışişleri'nden ABD medyasında bugün yer alan bir habere yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlığıyla yayımlanan haberdeki Türkiye ile kısımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada “Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklemekteyiz" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdnin-kieve-rusyayi-vurma-izni-vermesi-almanyanin-taurus-fuzelerine-dair-kararini-degistirmeyecek-1090517731.html
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abd, ukrayna krizi, dışişleri bakanlığı, yalanlama, abd medyası
abd, ukrayna krizi, dışişleri bakanlığı, yalanlama, abd medyası
Dışişleri'nden ABD medyasındaki habere yalanlama: Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bir ABD medya organında bugün ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlıklı haberinin Türkiye ile ilgili kısımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Dışişleri'nden ABD medyasında bugün yer alan bir habere yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlığıyla yayımlanan haberdeki Türkiye ile kısımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada “Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklemekteyiz" ifadeleri yer aldı.