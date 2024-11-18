https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/disislerinden-abd-medyasindaki-habere-yalanlama-turkiye-ile-ilgili-kisimlari-gercegi-1090518483.html

Dışişleri'nden ABD medyasındaki habere yalanlama: Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır

Dışişleri'nden ABD medyasındaki habere yalanlama: Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bir ABD medya organında bugün ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlıklı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T15:16+0300

2024-11-18T15:16+0300

2024-11-18T15:16+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna krizi

dışişleri bakanlığı

yalanlama

abd medyası

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Dışişleri'nden ABD medyasında bugün yer alan bir habere yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ‘Ukrayna’nın Müttefikleri Savaşı Sonlandırmanın Bir Yolu İçin Zelenskiy’e Yaslanıyor’ başlığıyla yayımlanan haberdeki Türkiye ile kısımların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada “Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri desteklemekteyiz" ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/abdnin-kieve-rusyayi-vurma-izni-vermesi-almanyanin-taurus-fuzelerine-dair-kararini-degistirmeyecek-1090517731.html

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abd, ukrayna krizi, dışişleri bakanlığı, yalanlama, abd medyası