https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/deva-partisi-milletvekilinin-aci-gunu-kardesi-aracinda-olu-bulundu-1090528120.html

DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'nın acı günü: Kardeşi, aracında ölü bulundu

DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'nın acı günü: Kardeşi, aracında ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T18:56+0300

2024-11-18T18:56+0300

2024-11-18T18:57+0300

türkiye

deva partisi

gaziantep

ertuğrul kaya

mehmet ali kaya

hayatını kaybetti

intihar

şüpheli ölüm

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Gaziantep'te akşam saatlerinde vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, bir araç içerisinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar ihbar ettiGaziantep İslahiye'de iddiaya göre, silah sesinin ardından araç içerisinde bir kişinin yattığını fark eden çevre sakinleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilitli olan araca ekipler müdahale ederek Mehmet Ali Kaya'nın cansız bedenini çıkardılar. Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Milletvekilinin kardeşi olduğu öğrenildiİntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html

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deva partisi, gaziantep, ertuğrul kaya, mehmet ali kaya, hayatını kaybetti, intihar, şüpheli ölüm