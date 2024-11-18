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DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'nın acı günü: Kardeşi, aracında ölü bulundu
DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'nın acı günü: Kardeşi, aracında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T18:56+0300
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deva partisi
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hayatını kaybetti
intihar
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Gaziantep'te akşam saatlerinde vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, bir araç içerisinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar ihbar ettiGaziantep İslahiye'de iddiaya göre, silah sesinin ardından araç içerisinde bir kişinin yattığını fark eden çevre sakinleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilitli olan araca ekipler müdahale ederek Mehmet Ali Kaya'nın cansız bedenini çıkardılar. Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Milletvekilinin kardeşi olduğu öğrenildiİntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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deva partisi, gaziantep, ertuğrul kaya, mehmet ali kaya, hayatını kaybetti, intihar, şüpheli ölüm
deva partisi, gaziantep, ertuğrul kaya, mehmet ali kaya, hayatını kaybetti, intihar, şüpheli ölüm

DEVA Partisi milletvekili Ertuğrul Kaya'nın acı günü: Kardeşi, aracında ölü bulundu

18:56 18.11.2024 (güncellendi: 18:57 18.11.2024)
Gaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep'te akşam saatlerinde vatandaşların ihbarıyla ortaya çıkan olayda, Deva Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi Mehmet Ali Kaya, bir araç içerisinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşlar ihbar etti

Gaziantep İslahiye'de iddiaya göre, silah sesinin ardından araç içerisinde bir kişinin yattığını fark eden çevre sakinleri hemen polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilitli olan araca ekipler müdahale ederek Mehmet Ali Kaya'nın cansız bedenini çıkardılar. Kaya'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Milletvekilinin kardeşi olduğu öğrenildi

© BEKİR ŞENTÜRK-AW331581Gaziantep
Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
Gaziantep
© BEKİR ŞENTÜRK-AW331581
İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi, Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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