https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T10:26+0300

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türkiye

eskişehir

yolcu otobüsü

otobüs

kaza

trafik kazası

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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Bir yolcu hayatını kaybetti, 30 yaralıKazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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