https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/eskisehirde-yolcu-otobusu-devrildi-1-kisi-oldu-cok-sayida-yarali-var-1090505560.html
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T10:26+0300
2024-11-18T10:26+0300
2024-11-18T10:56+0300
türkiye
eskişehir
yolcu otobüsü
otobüs
kaza
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090505704_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6d3b879e36d6ff4d0e680be95705e5ba.jpg
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Bir yolcu hayatını kaybetti, 30 yaralıKazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bakan-yerlikaya-duyurdu-trafik-kazasina-mudahale-ettigi-sirada-baska-bir-aracin-carpmasi-sonucu-1-1090499246.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090505704_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c128b22e33f21dde7bce9e7cbf6b1c31.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir kaza, trafik kazası eskişehir eskişehir kamil koç
eskişehir kaza, trafik kazası eskişehir eskişehir kamil koç
Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
10:26 18.11.2024 (güncellendi: 10:56 18.11.2024)
Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bir yolcu hayatını kaybetti, 30 yaralı
Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.