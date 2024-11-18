https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bulusuyla-cigir-acan-bilim-insani-canan-dagdevrirene-nobel-odullu-aziz-sancar-odulu-verildi---1090500502.html

Buluşuyla çığır açan bilim insanı Canan Dağdevriren'e, Aziz Sancar Ödülü verildi

Buluşuyla çığır açan bilim insanı Canan Dağdevriren'e, Aziz Sancar Ödülü verildi

Sputnik Türkiye

Sütyen şeklinde giyilebilen bir ultrason cihazı geliştirerek meme kanserinin erken teşhisinde çığır açan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'e Aziz Sancar Bilim... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T09:11+0300

2024-11-18T09:11+0300

2024-11-18T09:18+0300

türkiye

bilim

kanser

cilt kanseri

meme kanseri

meme kanseri

elektronik sütyen

canan dağdeviren

aziz sancar

nobel kimya ödülü

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Giyilebilir sağlık teknolojileri alanındaki icatlarıyla dünyada adından söz ettiren bilim insanı Doç. Dr. Canan Dağdeviren, 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye'den aldığı ilk ödül olduğunu belirten Dağdeviren "Ne muazzam bir gurur! Örnek aldığım hocam Aziz Sancar’ın adını taşıyan bilim ödülünü alan ilk kadın araştırmacı olmak mutluluk verici" dedi. 'Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği asaletli, zarafetli, çalışkan Aziz Hoca'm'Ödülünü tüm kadınlara ve kadınlara destek olan erkeklere armağan ettiğini vurgulayan Dağdeviren, kendisini tebrik eden Aziz Sancar'ın mesajını paylaşarak "Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği asaletli, zarafetli, çalışkan Aziz Hoca’mdan aldığım tebrik mesajı. Gözlerim dolu, kalbim engin. Sizi seviyorum Aziz Sancar Hocam" ifadelerini kullandı. Nobel Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar, Canan Dağdeviren'in 'ödülü onurlandığını' vurgulayarak gönderdiği tebrik mesajında "Tebrik ederim ve teşekkür ederim. Bu ödül için çıtayı epey yükseğe koydun. Çok sağol!" dedi. Canan Dağdeviren kimdir?Aslen Sivaslı olan ve 1985 yılında İstanbul’da doğan Canan Dağdeviren, meme kanserinin teşhisinde önemli rol oynayan elektronik sütyen icadıyla önemli bir başarıya imza attı. Dağdeviren ABD Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. İcatlarıyla ABD’nin prestijli dergilerinden Forbes’un ’30 Yaş Altı Bilim İnsanı’ listesine ve, MIT'nin (Massachusetts Institute of Technology) yayını Technology Review’ın her yıl açıkladığı '35 yaş altı Mucitler Listesi’ne de adını yazdırdı. Dağdeviren halen profesörlüğünü yürüttüğü MIT'de Türk akademisyen, fizikçi, malzeme bilimci ve yardımcı doçent. Canan Dağdeviren'in diğer icatları neler?Dağdeviren’in bir diğer icadı ise, kalbe, akciğere ve diyaframa yapıştırılarak mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen esnek ve giyilebilir pilsiz çalışan bir kalp çipi. Dağdeviren’in icat ettiği bu alet kalp, akciğer ve diyafram, kalp pili için gereken enerjiyi kendisi üretiyor. Dağdeviren'in söz konusu keşfinin ilham kaynağı ise genç yaşta kalp yetmezliğinden ölen dedesi olması son derece anlamlı.Dağdeviren ayrıca, cilt kanseri gibi hastalık teşhisini kolaylaştıracak ve dövme gibi insan vücuduna yapıştırılabilecek bir cihaz icat etti. Bu cihaz, sensörleri vasıtasıyla deri üzerindeki deformasyonu tespit edip elektriksel bağlantılarla verileri bilgisayarda topluyor.Aziz Sancar: Hayatımdaki birinci önceliğim bilim, ikincisi ise Türk DevletleridirSancar'a Kasım ayının ilk haftasında Türk Devletleri tarafından 'Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü' verilmişti. Sancar ödülle ilgili paylaştığı teşekkür mesajında "Beni, sadece Çağatay Edebiyatının değil, tüm Türk dünyasının en değerli olan Şairi Ali Şir Nevai Ödülü'ne layık gören Türk Devletleri Teşkilatı'na minnetarım. Hayatımdaki birinci önceliğim yaptığım bilim, ikincisi ise Türk Devletleridir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/elektronik-sutyen-icat-eden-bilim-insani-canan-dagdeviren-bu-cografyada-kadin-olmak-cok-zor-1089533574.html

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