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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/orhan-sen-meteorolojik-olaylari-art-arda-gorecegiz-diyerek-uyardi-istanbul-icin-tarih-verdi-marmara-1090507295.html
Orhan Şen 'meteorolojik olayları art arda göreceğiz' diyerek uyardı: İstanbul için tarih verdi, Marmara dahil kar yolda
Orhan Şen 'meteorolojik olayları art arda göreceğiz' diyerek uyardı: İstanbul için tarih verdi, Marmara dahil kar yolda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Şen, bu hafta art arda meteorolojik olayların görüleceğine... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T11:10+0300
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türkiye
meteoroloji
orhan şen
istanbul
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Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta boyunca planlamalarını hava durumuna göre yapmak isteyenler Meteoroloji'nin açıklamalarını takip ediyor. Meteoroloji'den bugün 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftanın hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.Şen, bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda görüleceğini söyleyerek çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri için uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı, "Bu hafta aşırı meteorolojik olayları ardarda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu'da lodos çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara, Akdeniz ve Ege'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.İstanbul'a kar ne zaman yağacak?Hafta sonunda sıcaklıkların düşeceğini işaret eden Orhan Şen, Marmara dahil kar yağışı uyarısı yaparak "Bu hafta lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri Marmara'nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek" dedi. Orhan Şen paylaşımının devamında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/meteorolojiden-16-il-icin-sari-alarm-gok-gurultulu-saganak-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-1090501559.html
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Orhan Şen 'meteorolojik olayları art arda göreceğiz' diyerek uyardı: İstanbul için tarih verdi, Marmara dahil kar yolda

11:10 18.11.2024
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Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© AA
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Şen, bu hafta art arda meteorolojik olayların görüleceğine dikkat çekerken İstanbul için tarih vererek şiddetli lodos görüleceğini söyledi. Marmara dahil bazı bölgelere kar yağışı da geliyor.
Bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta boyunca planlamalarını hava durumuna göre yapmak isteyenler Meteoroloji'nin açıklamalarını takip ediyor. Meteoroloji'den bugün 16 il için sarı kodlu uyarı verildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftanın hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu.Şen, bu hafta aşırı meteorolojik olayları art arda görüleceğini söyleyerek çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri için uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı, "Bu hafta aşırı meteorolojik olayları ardarda göreceğiz. Çarşambadan itibaren 3 gün Marmara, Ege, İç Anadolu'da lodos çatı uçmalarına ağaç devrilmelerine neden olabilir. Perşembe ve cumartesi Marmara, Akdeniz ve Ege'de şiddetli yağmur su baskınlarına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Hafta sonunda sıcaklıkların düşeceğini işaret eden Orhan Şen, Marmara dahil kar yağışı uyarısı yaparak "Bu hafta lodos ile birlikte çarşamba gününden itibaren kuzey de sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak. Hafta sonu sıcaklık hızla düşecek ve İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri Marmara'nın güney doğusunun yüksekleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek ve 2 gün sonra yurdu terk edecek" dedi. Orhan Şen paylaşımının devamında şunları kaydetti:
İstanbul bugün hafif yağmurlu 14 C, Perşembe lodos ile birlikte şiddetli yağmur geliyor. Sıcaklık 20 dereceyi geçebilir. Cumartesi de yağmur şiddetli, sıcaklık hafta sonu 10 dereceye düşer. Bugünden haftanın görünüşü bu şekilde bu bir tahmindir ne kadar değişebilir göreceğiz.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Meteoroloji'den 16 il için sarı alarm: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak
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