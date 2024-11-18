https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bakan-yerlikaya-duyurdu-trafik-kazasina-mudahale-ettigi-sirada-baska-bir-aracin-carpmasi-sonucu-1-1090499246.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu'
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu'
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya’da trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu polis memuru Lütfü Beykoz'un hayatını... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T00:10+0300
2024-11-18T00:10+0300
2024-11-18T00:10+0300
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ali yerlikaya
polis
şehit
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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ali yerlikaya, polis, şehit, malatya
ali yerlikaya, polis, şehit, malatya
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu'
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya’da trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu polis memuru Lütfü Beykoz'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurumuz Lütfü Beykoz, meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."