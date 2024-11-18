https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bakan-yerlikaya-duyurdu-trafik-kazasina-mudahale-ettigi-sirada-baska-bir-aracin-carpmasi-sonucu-1-1090499246.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu'

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya’da trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu polis memuru Lütfü Beykoz'un hayatını... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T00:10+0300

2024-11-18T00:10+0300

2024-11-18T00:10+0300

türkiye

ali yerlikaya

polis

şehit

malatya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Lütfü Beykoz için başsağlığı diledi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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türkiye

malatya

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ali yerlikaya, polis, şehit, malatya