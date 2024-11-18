https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/1-anadolu-opera-ve-bale-festivali-7-aralikta-sirnaktan-baslayacak-6-sehirde-14-gosteri-seyirciyle-1090521452.html
1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak: 6 şehirde 14 gösteri seyirciyle buluşacak
1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak: 6 şehirde 14 gösteri seyirciyle buluşacak
Sputnik Türkiye
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalı kapsamında 6 ilde yapılacak gösterilerle opera ve baleyle çok sayıda insanı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:11+0300
2024-11-18T16:11+0300
2024-11-18T16:11+0300
yaşam
opera ve bale genel müdürlüğü
devlet opera ve balesi
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istanbul devlet opera ve balesi
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Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, I. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacağını söyledi. Opera ve baleyle ilk kez tanışan bir seyircinin sıkılmadan, mutlulukla izleyeceği ve yerel motiflerle sunulan eserleri sahneye koyacaklarını dile getiren Sağtürk, festival kapsamında çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalar da yapılacağını anlattı. Haritada hiç gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettikÇok heyecanlı olduklarını ve tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Sağtürk, kurumun 6 ildeki müdürlüğü ile 6 ilin dışında, Anadolu'nun geniş coğrafyasında bir harita açtıklarını ve bu haritada gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettiklerini anlattı. Sanatı ülkenin her köşesine ve herkese ulaştırma misyonu doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak yepyeni bir adım attıklarını söyleyen Sağtürk sözlerini şöyle sürdürdü:2025'de 18 şehre taşıyacağız Çocukların bu festivalin özel bir parçası olacağını belirten Sağtürk, onlar için hazırlanan oyunlarla, küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sağtürk, şunları kaydetti:"Çünkü inanıyoruz ki sanatla büyüyen bir nesil, aydınlık geleceğimizin en önemli temellerinden birini oluşturacaktır. Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralayacağız."Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu festival, yalnızca bir sanat etkinliği değil sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."Festival ne zaman başlıyor?
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opera ve bale genel müdürlüğü, devlet opera ve balesi, şırnak, tan sağtürk, bale, opera, istanbul devlet opera ve balesi
opera ve bale genel müdürlüğü, devlet opera ve balesi, şırnak, tan sağtürk, bale, opera, istanbul devlet opera ve balesi
1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak: 6 şehirde 14 gösteri seyirciyle buluşacak
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalı kapsamında 6 ilde yapılacak gösterilerle opera ve baleyle çok sayıda insanı tanıştırmayı hedeflediklerini anlattı. Festivalin ilk gösterimi Şırnak'ta yapılacak.
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, I. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacağını söyledi. Opera ve baleyle ilk kez tanışan bir seyircinin sıkılmadan, mutlulukla izleyeceği ve yerel motiflerle sunulan eserleri sahneye koyacaklarını dile getiren Sağtürk, festival kapsamında çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalar da yapılacağını anlattı.
Haritada hiç gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettik
Çok heyecanlı olduklarını ve tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Sağtürk, kurumun 6 ildeki müdürlüğü ile 6 ilin dışında, Anadolu'nun geniş coğrafyasında bir harita açtıklarını ve bu haritada gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettiklerini anlattı. Sanatı ülkenin her köşesine ve herkese ulaştırma misyonu doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak yepyeni bir adım attıklarını söyleyen Sağtürk sözlerini şöyle sürdürdü:
"I. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlıyor. Bu festivalle Anadolu'nun zengin kültürel dokusunu evrensel sanatlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Festivalimizin ilk yılında Şırnak, Erzincan, Kırklareli, Ardahan ve Hatay olmak üzere 5 şehirde 14 temsil sunulacak. Bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserlerden oluşan 13 farklı eserle sanatseverlerle buluşmanın mutluluğunu yaşayacağız."
2025'de 18 şehre taşıyacağız
Çocukların bu festivalin özel bir parçası olacağını belirten Sağtürk, onlar için hazırlanan oyunlarla, küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sağtürk, şunları kaydetti:
"Çünkü inanıyoruz ki sanatla büyüyen bir nesil, aydınlık geleceğimizin en önemli temellerinden birini oluşturacaktır. Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralayacağız."
Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu festival, yalnızca bir sanat etkinliği değil sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."
Festival ne zaman başlıyor?
7-17 Aralık'ta düzenlenecek festival kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi Şırnak'ta "Şehr-i Nuh" konserini ve "Sihirli Dünya" çocuk oyununu, Samsun Devlet Opera ve Balesi Erzincan'da "Okulumuz Orman" çocuk oyununu, "Carmen" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Kırklareli'nde "Rezonans", "Öylesine Bir Dinleti" eserlerini, İzmir Devlet Opera ve Balesi Ardahan'da "Folkloroma", "Barış Ormanı" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konserini, Mersin Devlet Opera ve Balesi "Bremen Mızıkacıları" müzikli çocuk oyununu, "Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri" konserini ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Apollo ve Dafne" sahne kantatını Hatay'da sahneleyecek.