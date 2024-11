https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/1-anadolu-opera-ve-bale-festivali-7-aralikta-sirnaktan-baslayacak-6-sehirde-14-gosteri-seyirciyle-1090521452.html

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak: 6 şehirde 14 gösteri seyirciyle buluşacak

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacak: 6 şehirde 14 gösteri seyirciyle buluşacak

Sputnik Türkiye

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivalı kapsamında 6 ilde yapılacak gösterilerle opera ve baleyle çok sayıda insanı... 18.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-18T16:11+0300

2024-11-18T16:11+0300

2024-11-18T16:11+0300

yaşam

opera ve bale genel müdürlüğü

devlet opera ve balesi

şırnak

tan sağtürk

bale

opera

istanbul devlet opera ve balesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090521248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3039e5da227a6702c5a8239d44d52c4.jpg

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, I. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 7 Aralık'ta Şırnak'tan başlayacağını söyledi. Opera ve baleyle ilk kez tanışan bir seyircinin sıkılmadan, mutlulukla izleyeceği ve yerel motiflerle sunulan eserleri sahneye koyacaklarını dile getiren Sağtürk, festival kapsamında çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalar da yapılacağını anlattı. Haritada hiç gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettikÇok heyecanlı olduklarını ve tarihi bir gün yaşadıklarını dile getiren Sağtürk, kurumun 6 ildeki müdürlüğü ile 6 ilin dışında, Anadolu'nun geniş coğrafyasında bir harita açtıklarını ve bu haritada gidilmemiş ya da nadir illeri tespit ettiklerini anlattı. Sanatı ülkenin her köşesine ve herkese ulaştırma misyonu doğrultusunda Devlet Opera ve Balesi ailesi olarak yepyeni bir adım attıklarını söyleyen Sağtürk sözlerini şöyle sürdürdü:2025'de 18 şehre taşıyacağız Çocukların bu festivalin özel bir parçası olacağını belirten Sağtürk, onlar için hazırlanan oyunlarla, küçük yaşlardan itibaren sanata olan sevgilerini artırmayı ve hayal dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Sağtürk, şunları kaydetti:"Çünkü inanıyoruz ki sanatla büyüyen bir nesil, aydınlık geleceğimizin en önemli temellerinden birini oluşturacaktır. Festivalimizin bir diğer heyecan verici yanı ise çocuk ve genç yaştaki yetenekleri keşfetmeye yönelik çalışmalarımız olacak. 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenleyeceğimiz etkinliklerde çocuk ve gençlerimize eğitim ve atölyeler sunarak sanata dair ilham verici bir yolculuğun kapılarını aralayacağız."Sağtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu festival, yalnızca bir sanat etkinliği değil sanat ve kültür arasında yeni köprüler kuracak bir dönüm noktasıdır. 2025 yılında ise bu heyecanı 18 şehre daha taşıyacağız. Edirne'den Kars'a, Osmaniye'den Manisa'ya kadar geniş bir coğrafyada opera ve baleyi sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Devlet Opera ve Balesi olarak, Aspendos, Efes, Bodrum ve İstanbul gibi uluslararası festivallerde yaşadığımız gururu, şimdi Anadolu'nun her köşesine taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz."Festival ne zaman başlıyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kadikoy-kaymakamligi-queer-filminin-turkiye-gosterimini-yasakladi-1090149755.html

şırnak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

opera ve bale genel müdürlüğü, devlet opera ve balesi, şırnak, tan sağtürk, bale, opera, istanbul devlet opera ve balesi