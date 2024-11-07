https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kadikoy-kaymakamligi-queer-filminin-turkiye-gosterimini-yasakladi-1090149755.html

Kadıköy Kaymakamlığı 'Queer' filminin Türkiye gösterimini yasakladı

Kadıköy Kaymakamlığı 'Queer' filminin Türkiye gösterimini yasakladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen film festivalinde gösterime girmesi planlanan iki erkek arasındaki ilişkiyi konu alan LGBT temalı film... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T19:05+0300

2024-11-07T19:05+0300

2024-11-07T19:05+0300

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İstanbul Kadıköy'de 7-10 Kasım tarihlerinde başlayacak MUBİ Festivali'nde prömiyeri yapılacak 'Queer' filmi kaymakamlık tarafından yasaklandı.MUBİ tarafından gerçekleştirilen MUBİ FEST 7-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy'de düzenlenecekti. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı tarafından Oueer filminin +18 görüntüler içerdiği ve LGBT teması taşıdığı gerekçe gösterilerek kaldırılınca festival sponsor şirket tarafından tamamen iptal edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan MUBİ Türkiye ''Bu yasaklama yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktır'' dedi.Oueer filmi neden yasaklandı?Kadıköy'de gösterime girecek Oueer filmi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından +18 ve LGBT teması nedeniyle yasaklandı. Filmde iki erkeğin aşkı anlatılırken eski James Bond Daniel Craig ve Draw Starkey başrolde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html

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oueer filmi izle, oueer neden yasak, kadıköy mubi fest ne zaman