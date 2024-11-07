https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kadikoy-kaymakamligi-queer-filminin-turkiye-gosterimini-yasakladi-1090149755.html
Kadıköy Kaymakamlığı 'Queer' filminin Türkiye gösterimini yasakladı
Kadıköy Kaymakamlığı 'Queer' filminin Türkiye gösterimini yasakladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen film festivalinde gösterime girmesi planlanan iki erkek arasındaki ilişkiyi konu alan LGBT temalı film... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T19:05+0300
2024-11-07T19:05+0300
2024-11-07T19:05+0300
yaşam
sinema
sinema filmi
sinema salonu
sinema yasası
yabancı sinema
lgbt
lgbt topluluğu
lgbti onur yürüyüşü
film
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/13/1072624120_0:4:887:503_1920x0_80_0_0_66724e79b171454140cbb847142106de.jpg
İstanbul Kadıköy'de 7-10 Kasım tarihlerinde başlayacak MUBİ Festivali'nde prömiyeri yapılacak 'Queer' filmi kaymakamlık tarafından yasaklandı.MUBİ tarafından gerçekleştirilen MUBİ FEST 7-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy'de düzenlenecekti. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı tarafından Oueer filminin +18 görüntüler içerdiği ve LGBT teması taşıdığı gerekçe gösterilerek kaldırılınca festival sponsor şirket tarafından tamamen iptal edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan MUBİ Türkiye ''Bu yasaklama yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktır'' dedi.Oueer filmi neden yasaklandı?Kadıköy'de gösterime girecek Oueer filmi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından +18 ve LGBT teması nedeniyle yasaklandı. Filmde iki erkeğin aşkı anlatılırken eski James Bond Daniel Craig ve Draw Starkey başrolde bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sinemalarda-haftanin-en-cok-izlenen-filmi-aciklandi-1090059186.html
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/13/1072624120_106:0:781:506_1920x0_80_0_0_ae5611b2eb011cfc8f9d8d5fe069ef15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
oueer filmi izle, oueer neden yasak, kadıköy mubi fest ne zaman
oueer filmi izle, oueer neden yasak, kadıköy mubi fest ne zaman
Kadıköy Kaymakamlığı 'Queer' filminin Türkiye gösterimini yasakladı
İstanbul Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen film festivalinde gösterime girmesi planlanan iki erkek arasındaki ilişkiyi konu alan LGBT temalı film 'Queer' Kadıköy Kaymakamlığı kararı ile yasaklandı. Festivalin sponsoru MUBİ kararı protesto ederek tüm festivali iptal etti.
İstanbul Kadıköy'de 7-10 Kasım tarihlerinde başlayacak MUBİ Festivali'nde prömiyeri yapılacak 'Queer' filmi kaymakamlık tarafından yasaklandı.
MUBİ tarafından gerçekleştirilen MUBİ FEST 7-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy'de düzenlenecekti. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı tarafından Oueer filminin +18 görüntüler içerdiği ve LGBT teması taşıdığı gerekçe gösterilerek kaldırılınca festival sponsor şirket tarafından tamamen iptal edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan MUBİ Türkiye ''Bu yasaklama yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktır'' dedi.
Oueer filmi neden yasaklandı?
Kadıköy'de gösterime girecek Oueer filmi Kadıköy Kaymakamlığı tarafından +18 ve LGBT teması nedeniyle yasaklandı. Filmde iki erkeğin aşkı anlatılırken eski James Bond Daniel Craig ve Draw Starkey başrolde bulunuyor.