https://anlatilaninotesi.com.tr/20241117/yasa-disi-bahis-oynayanlara-hapis-cezasi-geliyor-yeni-duzenleme-icin-dugmeye-basildi-1090493837.html

Yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası geliyor: Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası geliyor: Yeni düzenleme için düğmeye basıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin gündemindeki yasa dışı bahis konusunda hükümet düğmeye bastı. Yasa dışı bahis oynayanların da hapis cezası alması gündemde. Yeni yargı paketiyle bu... 17.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-17T15:28+0300

2024-11-17T15:28+0300

2024-11-17T15:28+0300

türkiye

yasa dışı

kumar

bahis

oyun

yargı

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Ünlü isimler Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheliye yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları sürürken hükümet, bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.Yasa dışı bahse hapisSabah gazetesinin haberine göre; yasa dışı bahis oynayana da hapis cezası geliyor. Yeni düzenleme için düğmeye basıldı. Habere göre, hazırlıkları devam eden 10'uncu yargı paketinde bu konuda bir madde olacak.Mevcutta, 5 ila 20 bin lira para cezası uygulanan yasa dışı bahis oynamak, hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.10'uncu yargı paketinin en önemli hedeflerinden biri, toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmak olacak. Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak.Düzenlemeye ile trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dahil edilecek. Trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak. Bu cezaların alt ve üst sınırı artırılacak.

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